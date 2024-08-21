Погибший в отделе полиции Махачкалы боец СВО умер от асфиксии

Глава ОНК Хадулаев: боец СВО Джабраилов в Махачкале умер от асфиксии
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Участник СВО Ахмед Джабраилов, избитый в отделе полиции Махачкалы, умер от асфиксии Фото:

Причиной гибели участника спецоперации на Украине Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы (Дагестан) стала асфиксия (кислородное голодание). Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев.

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«Смерть Ахмеда Джабраилова наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — написал Хадулаев в своем telegram-канале. Кроме того, медицинское исследование показало, что участник СВО перед гибелью был трезвым, соответствующие вещества в организме не обнаружены. Это исключает версию о том, что мужчина умер в результате употребления алкоголя или наркотиков.

В конце июля полицейские Махачкалы получили сигнал о том, что Джабраилов бегал по крыше жилого дома с ножом. Сообщалось, что при задержании он оказывал сопротивление полицейским. Его отвезли в полицейское отделение, где он скончался в этот же день. Спустя время в соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения. На них быдл видно, как задержанный лежит лицом вниз, полицейский садится на него сверху, придавливает ногой и избивает. Затем присоединяется другой сотрудник полиции. 20 августа сообщалось о задержании полицейского по подозрению в избиении Джабраилова. По одной из версий, участник СВО мог страдать от посттравматического синдрома.

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Причиной гибели участника спецоперации на Украине Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы (Дагестан) стала асфиксия (кислородное голодание). Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. «Смерть Ахмеда Джабраилова наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — написал Хадулаев в своем telegram-канале. Кроме того, медицинское исследование показало, что участник СВО перед гибелью был трезвым, соответствующие вещества в организме не обнаружены. Это исключает версию о том, что мужчина умер в результате употребления алкоголя или наркотиков. В конце июля полицейские Махачкалы получили сигнал о том, что Джабраилов бегал по крыше жилого дома с ножом. Сообщалось, что при задержании он оказывал сопротивление полицейским. Его отвезли в полицейское отделение, где он скончался в этот же день. Спустя время в соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения. На них быдл видно, как задержанный лежит лицом вниз, полицейский садится на него сверху, придавливает ногой и избивает. Затем присоединяется другой сотрудник полиции. 20 августа сообщалось о задержании полицейского по подозрению в избиении Джабраилова. По одной из версий, участник СВО мог страдать от посттравматического синдрома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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