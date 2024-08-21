Погибший в отделе полиции Махачкалы боец СВО умер от асфиксии

Глава ОНК Хадулаев: боец СВО Джабраилов в Махачкале умер от асфиксии

21 августа 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Участник СВО Ахмед Джабраилов, избитый в отделе полиции Махачкалы, умер от асфиксии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Причиной гибели участника спецоперации на Украине Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы (Дагестан) стала асфиксия (кислородное голодание). Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. Новость по теме Что известно о гибели бойца СВО после избиения в Махачкале: реакция СК и МВД «Смерть Ахмеда Джабраилова наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — написал Хадулаев в своем telegram-канале. Кроме того, медицинское исследование показало, что участник СВО перед гибелью был трезвым, соответствующие вещества в организме не обнаружены. Это исключает версию о том, что мужчина умер в результате употребления алкоголя или наркотиков. В конце июля полицейские Махачкалы получили сигнал о том, что Джабраилов бегал по крыше жилого дома с ножом. Сообщалось, что при задержании он оказывал сопротивление полицейским. Его отвезли в полицейское отделение, где он скончался в этот же день. Спустя время в соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения. На них быдл видно, как задержанный лежит лицом вниз, полицейский садится на него сверху, придавливает ногой и избивает. Затем присоединяется другой сотрудник полиции. 20 августа сообщалось о задержании полицейского по подозрению в избиении Джабраилова. По одной из версий, участник СВО мог страдать от посттравматического синдрома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной гибели участника спецоперации на Украине Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы (Дагестан) стала асфиксия (кислородное голодание). Об этом рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. «Смерть Ахмеда Джабраилова наступила в результате механической асфиксии сдавливание груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования», — написал Хадулаев в своем telegram-канале. Кроме того, медицинское исследование показало, что участник СВО перед гибелью был трезвым, соответствующие вещества в организме не обнаружены. Это исключает версию о том, что мужчина умер в результате употребления алкоголя или наркотиков. В конце июля полицейские Махачкалы получили сигнал о том, что Джабраилов бегал по крыше жилого дома с ножом. Сообщалось, что при задержании он оказывал сопротивление полицейским. Его отвезли в полицейское отделение, где он скончался в этот же день. Спустя время в соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения. На них быдл видно, как задержанный лежит лицом вниз, полицейский садится на него сверху, придавливает ногой и избивает. Затем присоединяется другой сотрудник полиции. 20 августа сообщалось о задержании полицейского по подозрению в избиении Джабраилова. По одной из версий, участник СВО мог страдать от посттравматического синдрома.