03 сентября 2024

В скандальной компании-застройщике Нижневартовска в очередной раз сменился директор

В компании «Нижневартовскстройдеталь» поменялся руководитель
© Служба новостей «URA.RU»
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В компании скандального застройщика Нижневартовска в очередной раз сменился директор
В компании скандального застройщика Нижневартовска в очередной раз сменился директор Фото:

В компании «Нижневартовскстройдеталь» (НСД), которая была крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), сменился руководитель: это четвертый директор за последние два года. Предыдущий глава предприятия Игорь Дагилис покинул пост. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Алексей Лизогубенко, сообщили агентству URA.RU в «НСД». 

«Директор сменился, но новый еще не утвержден: назначен исполняющий обязанности руководителя. Сотрудник прежде работал в другой компании, вопрос о его назначении генеральным директором еще не решен», — сообщили корреспонденту в «Нижневартовскстройдетали». 

По данным из открытых источников, Лизогубенко ранее был владельцем компании по продаже оборудования для бурения нефтяных скважин. Перед переходом в «НСД» он вышел из состава учредителей предприятия.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в компании «Нижневартовскстройдеталь». Предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 72 миллионов рублей.

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В компании «Нижневартовскстройдеталь» (НСД), которая была крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), сменился руководитель: это четвертый директор за последние два года. Предыдущий глава предприятия Игорь Дагилис покинул пост. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Алексей Лизогубенко, сообщили агентству URA.RU в «НСД».  «Директор сменился, но новый еще не утвержден: назначен исполняющий обязанности руководителя. Сотрудник прежде работал в другой компании, вопрос о его назначении генеральным директором еще не решен», — сообщили корреспонденту в «Нижневартовскстройдетали».  По данным из открытых источников, Лизогубенко ранее был владельцем компании по продаже оборудования для бурения нефтяных скважин. Перед переходом в «НСД» он вышел из состава учредителей предприятия. Ранее URA.RU писало, что прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в компании «Нижневартовскстройдеталь». Предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 72 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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