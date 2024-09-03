В скандальной компании-застройщике Нижневартовска в очередной раз сменился директор

В компании «Нижневартовскстройдеталь» (НСД), которая была крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), сменился руководитель: это четвертый директор за последние два года. Предыдущий глава предприятия Игорь Дагилис покинул пост. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Алексей Лизогубенко, сообщили агентству URA.RU в «НСД».
«Директор сменился, но новый еще не утвержден: назначен исполняющий обязанности руководителя. Сотрудник прежде работал в другой компании, вопрос о его назначении генеральным директором еще не решен», — сообщили корреспонденту в «Нижневартовскстройдетали».
По данным из открытых источников, Лизогубенко ранее был владельцем компании по продаже оборудования для бурения нефтяных скважин. Перед переходом в «НСД» он вышел из состава учредителей предприятия.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в компании «Нижневартовскстройдеталь». Предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 72 миллионов рублей.
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