06 сентября 2024

Православные со всей России съехались в Свердловскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход. Екатеринбург , крестный ход, мужчина с телефоном
Шествие верующих продлится до 25 сентября Фото:

На Урале стартовал Симеоновский крестный ход, ради которого в Свердловскую область съехались паломники со всей России. Верующим предстоит пройти 370 километров за 18 дней. Как сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины, полностью маршрут пройдут 70 человек, но к ним по дороге присоединятся еще 250 верующих.

«В 2014 году, к столетию крестного хода, был проведен первый такой же ход из Екатеринбурга до Верхотурья. Путь по старому тракту составляет 370 километров — он длиннее, чем нынешняя дорога, потому что идет по тому пути, который существовал 110 лет назад, через Алапаевск… Симеоновский крестный ход пройдет в шестнадцатый раз с момента возрождения старинной традиции, по максимальному маршруту — в четвертый», — поделились в Фонде.

Старт маршрута был дан в часовне святой Екатерины, где состоялась Божественная литургия. Верующим предстоит ежедневно проходить в среднем по 30 километров. За 18 дней крестоходцы посетят четыре храма, освященные в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шествие продлится с 7-го по 25 сентября.

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На Урале стартовал Симеоновский крестный ход, ради которого в Свердловскую область съехались паломники со всей России. Верующим предстоит пройти 370 километров за 18 дней. Как сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины, полностью маршрут пройдут 70 человек, но к ним по дороге присоединятся еще 250 верующих. «В 2014 году, к столетию крестного хода, был проведен первый такой же ход из Екатеринбурга до Верхотурья. Путь по старому тракту составляет 370 километров — он длиннее, чем нынешняя дорога, потому что идет по тому пути, который существовал 110 лет назад, через Алапаевск… Симеоновский крестный ход пройдет в шестнадцатый раз с момента возрождения старинной традиции, по максимальному маршруту — в четвертый», — поделились в Фонде. Старт маршрута был дан в часовне святой Екатерины, где состоялась Божественная литургия. Верующим предстоит ежедневно проходить в среднем по 30 километров. За 18 дней крестоходцы посетят четыре храма, освященные в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шествие продлится с 7-го по 25 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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