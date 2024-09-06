Православные со всей России съехались в Свердловскую область. Фото

07 сентября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Шествие верующих продлится до 25 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU На Урале стартовал Симеоновский крестный ход, ради которого в Свердловскую область съехались паломники со всей России. Верующим предстоит пройти 370 километров за 18 дней. Как сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины, полностью маршрут пройдут 70 человек, но к ним по дороге присоединятся еще 250 верующих. «В 2014 году, к столетию крестного хода, был проведен первый такой же ход из Екатеринбурга до Верхотурья. Путь по старому тракту составляет 370 километров — он длиннее, чем нынешняя дорога, потому что идет по тому пути, который существовал 110 лет назад, через Алапаевск… Симеоновский крестный ход пройдет в шестнадцатый раз с момента возрождения старинной традиции, по максимальному маршруту — в четвертый», — поделились в Фонде. Старт маршрута был дан в часовне святой Екатерины, где состоялась Божественная литургия. Верующим предстоит ежедневно проходить в среднем по 30 километров. За 18 дней крестоходцы посетят четыре храма, освященные в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шествие продлится с 7-го по 25 сентября. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Урале стартовал Симеоновский крестный ход, ради которого в Свердловскую область съехались паломники со всей России. Верующим предстоит пройти 370 километров за 18 дней. Как сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины, полностью маршрут пройдут 70 человек, но к ним по дороге присоединятся еще 250 верующих. «В 2014 году, к столетию крестного хода, был проведен первый такой же ход из Екатеринбурга до Верхотурья. Путь по старому тракту составляет 370 километров — он длиннее, чем нынешняя дорога, потому что идет по тому пути, который существовал 110 лет назад, через Алапаевск… Симеоновский крестный ход пройдет в шестнадцатый раз с момента возрождения старинной традиции, по максимальному маршруту — в четвертый», — поделились в Фонде. Старт маршрута был дан в часовне святой Екатерины, где состоялась Божественная литургия. Верующим предстоит ежедневно проходить в среднем по 30 километров. За 18 дней крестоходцы посетят четыре храма, освященные в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шествие продлится с 7-го по 25 сентября.