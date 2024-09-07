В Пермском крае начался третий и заключительный день голосования на выборах. По итогам прошлого дня явка составляет 17,73% или 80 036 человек. Комиссии работают в штатном режиме, а голосование завершится в 20:00. Как проходят выборы депутатов заксобрания и дум муниципалитетов — в онлайн-трансляции URA.RU.
11:2708.09.2024 К 10:00 8 сентября в Пермском крае проголосовало 18,59% или 83 944 человека. Явка на довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 17,1%, сообщают в избирательной комиссии.
10:4808.09.2024 Выборы в Пермском крае традиционно проходят под танцы и песни. На избирательных участках все три дня царит праздничная атмосфера.
10:2908.09.2024 По итогам 7 сентября явка избирателей в Пермском крае без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. На довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 16,17%. Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов думы Юсьвинского (31,34%), Уинского (26,66%) и Октябрьского (26,63%) округов, сообщают в избиркоме Пермского края.
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В Пермском крае начался третий и заключительный день голосования на выборах. По итогам прошлого дня явка составляет 17,73% или 80 036 человек. Комиссии работают в штатном режиме, а голосование завершится в 20:00. Как проходят выборы депутатов заксобрания и дум муниципалитетов — в онлайн-трансляции URA.RU. 11:27 08.09.2024 К 10:00 8 сентября в Пермском крае проголосовало 18,59% или 83 944 человека. Явка на довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 17,1%, сообщают в избирательной комиссии. 10:48 08.09.2024 Выборы в Пермском крае традиционно проходят под танцы и песни. На избирательных участках все три дня царит праздничная атмосфера. 10:29 08.09.2024 По итогам 7 сентября явка избирателей в Пермском крае без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. На довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 16,17%. Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов думы Юсьвинского (31,34%), Уинского (26,66%) и Октябрьского (26,63%) округов, сообщают в избиркоме Пермского края.