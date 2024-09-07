В Пермском крае явка избирателей на выборах превысила 18%

В Пермском крае проголосовали более 80 тысяч человек
В Пермском крае явка избирателей без учета ДЭГ составляет 18,59% или 83 944 человека. Об этом сообщили в избиркоме региона.
«Явка избирателей к 10:00 8 сентября без учета ДЭГ составляет 18,59% или 83 944 человека. Явка на довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 17,1%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии.
Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов дум Юсьвинского (32,57%), Уинского (28,11%) и Октябрьского (27,73%) округов. Комиссии продолжают работу в штатном режиме.
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