07 сентября 2024
06 сентября 2024

В Пермском крае явка избирателей на выборах превысила 18%

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в городскую думу. Салехард, корзина, выборы
В Пермском крае проголосовали более 80 тысяч человек Фото:

В Пермском крае явка избирателей без учета ДЭГ составляет 18,59% или 83 944 человека. Об этом сообщили в избиркоме региона.

«Явка избирателей к 10:00 8 сентября без учета ДЭГ составляет 18,59% или 83 944 человека. Явка на довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 17,1%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии.

Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов дум Юсьвинского (32,57%), Уинского (28,11%) и Октябрьского (27,73%) округов. Комиссии продолжают работу в штатном режиме.

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В Пермском крае явка избирателей без учета ДЭГ составляет 18,59% или 83 944 человека. Об этом сообщили в избиркоме региона. «Явка избирателей к 10:00 8 сентября без учета ДЭГ составляет 18,59% или 83 944 человека. Явка на довыборах в заксобрание по округам №12 и №20 составила 17,1%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов дум Юсьвинского (32,57%), Уинского (28,11%) и Октябрьского (27,73%) округов. Комиссии продолжают работу в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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