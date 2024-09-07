Политика Выборы В Пермском крае явка избирателей превысила показатели 2023 года В Пермском крае на выборах проголосовали более 90 тысяч человек 08 сентября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 + Явка избирателей превысила прошлогодние показатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человека, что превысило показатели 2023 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «К 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человека. На данный момент явка превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года (20,22%)», — сообщили в telegram-канале избиркома. Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов думы Юсьвинского округа — 34,84%. На выборах в Уинском и Октябрьском округах проголосовали уже 30,9% и 30,27% соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человека, что превысило показатели 2023 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «К 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человека. На данный момент явка превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года (20,22%)», — сообщили в telegram-канале избиркома. Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов думы Юсьвинского округа — 34,84%. На выборах в Уинском и Октябрьском округах проголосовали уже 30,9% и 30,27% соответственно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям