07 сентября 2024
06 сентября 2024

В Пермском крае явка избирателей превысила показатели 2023 года

В Пермском крае на выборах проголосовали более 90 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Курган , кабинки для голосования, выборы
Явка избирателей превысила прошлогодние показатели Фото:

В Пермском крае явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человека, что превысило показатели 2023 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

«К 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человека. На данный момент явка превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года (20,22%)», — сообщили в telegram-канале избиркома.

Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов думы Юсьвинского округа — 34,84%. На выборах в Уинском и Октябрьском округах проголосовали уже 30,9% и 30,27% соответственно.

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В Пермском крае явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человека, что превысило показатели 2023 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «К 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человека. На данный момент явка превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года (20,22%)», — сообщили в telegram-канале избиркома. Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов думы Юсьвинского округа — 34,84%. На выборах в Уинском и Октябрьском округах проголосовали уже 30,9% и 30,27% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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