В Пермском крае явка избирателей превысила показатели 2023 года

В Пермском крае явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человека, что превысило показатели 2023 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
«К 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человека. На данный момент явка превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года (20,22%)», — сообщили в telegram-канале избиркома.
Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов думы Юсьвинского округа — 34,84%. На выборах в Уинском и Октябрьском округах проголосовали уже 30,9% и 30,27% соответственно.
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В Пермском крае явка избирателей составляет 20,52% или 92 662 человека, что превысило показатели 2023 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «К 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человека. На данный момент явка превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года (20,22%)», — сообщили в telegram-канале избиркома. Больше всего избирателей голосуют на выборах депутатов думы Юсьвинского округа — 34,84%. На выборах в Уинском и Октябрьском округах проголосовали уже 30,9% и 30,27% соответственно.