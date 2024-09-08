Неожиданно высокая явка в Оренбуржье внесла интригу в выборы-2024

На выборах губернатора Оренбургской области зафиксирован один из самых высоких показателей явки среди всех регионов. На 12 часов 8 сентября проголосовало уже более 45% жителей. Это также выше показателя губернаторских выборов в регионе 2019 года (39,5%). Эксперты полагают, что такая явка может негативно сказаться на результатах кандидата от ЕР и действующего губернатора Дениса Паслера: в Оренбургской области много протестно настроенных избирателей и для власти была бы выгоднее низкая явка.
«Могут быть сюрпризы, потому что сегодня много людей, которые не удовлетворены тем, как решается вопрос по паводку. Однако второго тура все же ждать не стоит. Протестный электорат считает, что голосовать не за кого, а потому он в своей массе не придет на выборы. Высокий процент явки по большей степени — результат мобилизации бюджетников, которые будут голосовать за ЕР», — считает политолог из Оренбурга Татьяна Денисова.
«В 2019 году было спокойно. А теперь, судя по явке, медведя разбудили. Что сделает медведь? Проголосует за власть или против? И эти 40% мобилизовал Паслер или оппозиция? Это мы увидим уже по итогам голосования», — считает политолог Дмитрий Журавлев.
Кандидат, который мог бы аккумулировать голоса протестного электората, в регионе отсутствует. Представитель КПРФ Владимир Гудомаров, который выдвигал свою кандидатуру, выбыл из предвыборной гонки на этапе муниципального фильтра. В обкоме КПРФ агентству сообщали, что это — результат опасений за исход выборов «Единой Россией».
«КПРФ, как вторая политическая сила, как правило без труда проходит муниципальный фильтр. Видимо, был слишком известный кандидат», — полагает Дмитрий Журавлев.
Помимо паводков, перед выборами в Оренбургской области случился ещё один скандал. Власти заказали выступление певца SHAMAN на День города за 16 млн рублей. Это тут же вызвало критику среди местного населения: многие жители ещё не получили компенсацию за ущерб своим домам во время паводка. В дело уже вмешалась прокуратура.
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