В Пермский Политех вместе с Военным центром вернули традиционные ценности. Фото

Военный учебный центр для студентов начал работу в Пермском Политехе

09 сентября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В курсанты Военного центра отобрали лучших студентов ПНИПУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) торжественно открыли Военный учебный центр. Здесь студентов, прошедших отбор, начали готовить для будущей службы в Воздушно-космических силах России. Вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов на церемонии отметил, что в вуз вернулись традиционные ценности. «Товарищи генералы, офицеры, курсанты искренне поздравляю вас с возвращением традиционных ценностей в Пермский Политех, с восстановлением и открытие м Военного учебного центра. Когда вы выйдете из стен вуза, вам предстоит решать десятки сложных задач. Вы с ними справитесь уверенно и четко. Если родина доверит вам защищать ее, то вы также справитесь и не подведете ни Пермский край, ни родной Политех», — выразил уверенность Самойлов. Как ранее сообщалось, в Военном учебном центре будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям. Это командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов, оператор беспилотных летательных аппаратов, оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания». Кроме узкопрофессиональных навыков курсантов ждет и стрелковая, и военно-политическая подготовка, рассказали сегодня в центре. Отбор в ряды курсантов центра среди студентов ПНИПУ проходит на основе конкурса. По словам ректора вуза Антона Петроченкова, претенденты должны иметь стопроцентную успеваемость и сдать физические нормативы: бег на 100 метров и 3 км, а также подтягивание на турнике. Конкурс составил 2,5 человека на место. Набор по программе обучения сержантов уже завершен. В скором времени будет набран курс для обучения рядовых. ВУЦ — это совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства обороны РФ. Студенты, которые прошли предварительный отбор, будут одновременно получать образование по гражданской и военно-учетной специальности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) торжественно открыли Военный учебный центр. Здесь студентов, прошедших отбор, начали готовить для будущей службы в Воздушно-космических силах России. Вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов на церемонии отметил, что в вуз вернулись традиционные ценности. «Товарищи генералы, офицеры, курсанты искренне поздравляю вас с возвращением традиционных ценностей в Пермский Политех, с восстановлением и открытие м Военного учебного центра. Когда вы выйдете из стен вуза, вам предстоит решать десятки сложных задач. Вы с ними справитесь уверенно и четко. Если родина доверит вам защищать ее, то вы также справитесь и не подведете ни Пермский край, ни родной Политех», — выразил уверенность Самойлов. Как ранее сообщалось, в Военном учебном центре будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям. Это командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов, оператор беспилотных летательных аппаратов, оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания». Кроме узкопрофессиональных навыков курсантов ждет и стрелковая, и военно-политическая подготовка, рассказали сегодня в центре. Отбор в ряды курсантов центра среди студентов ПНИПУ проходит на основе конкурса. По словам ректора вуза Антона Петроченкова, претенденты должны иметь стопроцентную успеваемость и сдать физические нормативы: бег на 100 метров и 3 км, а также подтягивание на турнике. Конкурс составил 2,5 человека на место. Набор по программе обучения сержантов уже завершен. В скором времени будет набран курс для обучения рядовых. ВУЦ — это совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства обороны РФ. Студенты, которые прошли предварительный отбор, будут одновременно получать образование по гражданской и военно-учетной специальности.