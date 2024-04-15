УрФО стал лидером по количеству кибератак

Уральский федеральный округ вошел в тройку лидеров по числу кибератак в первом квартале 2024 года. Всего на уральские регионы совершили 10 тысяч DDoS-атак. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Anti-DDoS группы компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»).
«В первом квартале 2024 года наибольшее число DDoS-атак (45 тысяч) пришлось на Москву. Далее следуют Приволжский и Уральский федеральные округа — 30 и 10 тысяч инцидентов соответственно», — следует из сообщения. Наиболее атакуемые сферы на Урале — IT-компании, госструктуры и финансово-кредитные организации.
По словам замдиректора по продуктовому развитию компании Артема Избаенкова, в ближайшее время хакеры начнут активную атаку федеральных структур путем выведения из строя их региональных представительств. «С такой проблемой, вероятнее всего, столкнутся географически распределенные организации (банки, госорганы, торговля)» — пояснил эксперт.
Рост кибератак на свердловский бизнес отмечали еще в июне 2023 года. Хакеры активизировались после начала СВО. Чаще всего они делают массовые DDoS-атаки и веб-атаки, чтобы прощупать периметр компаний.
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