Свердловчанин со смертельным диагнозом просит помощи у Бастрыкина. Видео

Свердловский блогер Сорокин со СМА записал обращение к главе СК РФ Бастрыкину

10 сентября 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

К решению проблемы семья Сорокиных подключает Александра Бастрыкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Графический дизайнер и подкастер из Екатеринбурга Илья Сорокин с тяжелым диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) попросил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина в надежде, что его вмешательство поможет ускорить процесс получения препарата «Спинраза». Об этом URA.RU рассказала юрист, представляющая интересы пациента, Юлия Липинская. «Уважаемый Александр Иванович, меня зовут Сорокина Татьяна. Это мой единственный сын Илья. У Ильи смертельное заболевание спинально-мышечной атрофии. 17 апреля 2024 года был выигран суд с немедленным обеспечением Ильи лекарством. Сегодня 8 сентября 2024 год. И до сих пор мой сын не обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом. Прошу вас оказать содействие обеспечением моего сына патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют в организации лечения моего сына», — заявила мать Ильи. В апреле этого года Сорокин выиграл суд против свердловского минздрава. Процесс касался получения препарата «Спинраза», необходимого для замедления прогрессирования СМА, от которой страдает 29-летний уралец. Молодой человек отмечал, что министерство задерживает выполнение решения суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Графический дизайнер и подкастер из Екатеринбурга Илья Сорокин с тяжелым диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) попросил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина в надежде, что его вмешательство поможет ускорить процесс получения препарата «Спинраза». Об этом URA.RU рассказала юрист, представляющая интересы пациента, Юлия Липинская. «Уважаемый Александр Иванович, меня зовут Сорокина Татьяна. Это мой единственный сын Илья. У Ильи смертельное заболевание спинально-мышечной атрофии. 17 апреля 2024 года был выигран суд с немедленным обеспечением Ильи лекарством. Сегодня 8 сентября 2024 год. И до сих пор мой сын не обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом. Прошу вас оказать содействие обеспечением моего сына патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют в организации лечения моего сына», — заявила мать Ильи. В апреле этого года Сорокин выиграл суд против свердловского минздрава. Процесс касался получения препарата «Спинраза», необходимого для замедления прогрессирования СМА, от которой страдает 29-летний уралец. Молодой человек отмечал, что министерство задерживает выполнение решения суда.