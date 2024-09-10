Пермский мэр не смог провести в депутаты своего отца, но избрался дядя

Отец главы Нытвы Хаертдинова не смог избраться депутатом местной думы
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Заседание Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края. Пермь, хаертдинов ринат
Ринат Хаертдинов справился с KPI на выборах Фото:

Отец главы Нытвы Ринета Хаертдинова Менсагир Хаертдинов не смог избраться депутатом думы в территории. Он баллотировался по пятимандатному округу №3, где из восьми кандидатов занял шестое место. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы». Стать депутатом при этом получилось у дяди мэра Илдара Хайртдинова.

«Хаертдинов Менсагир Назмутдинович, 295 голосов, 16,02%. Хайртдинов Илдар Незмутдинович, 447, 23,79% — избран», — говорится в системе.

Менсагир и Илдар — родные братья, говорят источники в территории, но, видимо, кто-то в паспортном столе много лет назад напутал с фамилиями и отчествами. Илдар является депутатом думы предыдущего созыва.

В Нытве «Единая Россия» взяла 18 из 20 мест. Также депутатами стали два самовыдвиженца. Глава территории Ринат Хаертдинов перевыполнил план.

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Отец главы Нытвы Ринета Хаертдинова Менсагир Хаертдинов не смог избраться депутатом думы в территории. Он баллотировался по пятимандатному округу №3, где из восьми кандидатов занял шестое место. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы». Стать депутатом при этом получилось у дяди мэра Илдара Хайртдинова. «Хаертдинов Менсагир Назмутдинович, 295 голосов, 16,02%. Хайртдинов Илдар Незмутдинович, 447, 23,79% — избран», — говорится в системе. Менсагир и Илдар — родные братья, говорят источники в территории, но, видимо, кто-то в паспортном столе много лет назад напутал с фамилиями и отчествами. Илдар является депутатом думы предыдущего созыва. В Нытве «Единая Россия» взяла 18 из 20 мест. Также депутатами стали два самовыдвиженца. Глава территории Ринат Хаертдинов перевыполнил план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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