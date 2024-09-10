Пермский мэр не смог провести в депутаты своего отца, но избрался дядя

Отец главы Нытвы Хаертдинова не смог избраться депутатом местной думы

Ринат Хаертдинов справился с KPI на выборах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отец главы Нытвы Ринета Хаертдинова Менсагир Хаертдинов не смог избраться депутатом думы в территории. Он баллотировался по пятимандатному округу №3, где из восьми кандидатов занял шестое место. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы». Стать депутатом при этом получилось у дяди мэра Илдара Хайртдинова.

«Хаертдинов Менсагир Назмутдинович, 295 голосов, 16,02%. Хайртдинов Илдар Незмутдинович, 447, 23,79% — избран», — говорится в системе.

Менсагир и Илдар — родные братья, говорят источники в территории, но, видимо, кто-то в паспортном столе много лет назад напутал с фамилиями и отчествами. Илдар является депутатом думы предыдущего созыва.

В Нытве «Единая Россия» взяла 18 из 20 мест. Также депутатами стали два самовыдвиженца. Глава территории Ринат Хаертдинов перевыполнил план.