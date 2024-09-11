Общество Транспорт В центре Екатеринбурга запретят ездить и парковаться В центре Екатеринбурга закроют улицы на время «Кросса нации» 11 сентября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 + Улицы перекроют ради спортсменов Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 21 сентября перекроют несколько центральных улиц на время проведения соревнований по легкой атлетике «Кросс нации». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Транспортное движение будет ограничено по улице Татищева, от Мельникова до Репина, и по улице Пирогова, от Репина до Татищева, с 07:00 до 15:00. Также закроют улицу Репина от Татищева до Пирогова с 10:00 до 15:00», — следует из сообщения. На указанных участках и на парковке в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также улиц Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса запретят парковку. Ограничения продлятся с 12:00 20 сентября до 15:00 21 сентября. На Всероссийский день бега в прошлом году вышли порядка 20 тысяч екатеринбуржцев. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области. Забег проходит в пяти дисциплинах, учитывая возраст каждого спортсмена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 21 сентября перекроют несколько центральных улиц на время проведения соревнований по легкой атлетике «Кросс нации». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Транспортное движение будет ограничено по улице Татищева, от Мельникова до Репина, и по улице Пирогова, от Репина до Татищева, с 07:00 до 15:00. Также закроют улицу Репина от Татищева до Пирогова с 10:00 до 15:00», — следует из сообщения. На указанных участках и на парковке в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также улиц Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса запретят парковку. Ограничения продлятся с 12:00 20 сентября до 15:00 21 сентября. На Всероссийский день бега в прошлом году вышли порядка 20 тысяч екатеринбуржцев. К масштабной акции присоединились жители 78 муниципалитетов Свердловской области. Забег проходит в пяти дисциплинах, учитывая возраст каждого спортсмена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям