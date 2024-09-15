На месте работают медики
В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Щербакова мужчина умер за рулем внедорожника Mitsubishi. Об этом рассказал очевидец.
«Сегодня утром на улице Щербакова в машине умер человек», — передает telegram-канал «Бандитский центр». На место происшествия приехали сотрудники скорой медпомощи.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
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