15 сентября 2024

В Екатеринбурге водитель скончался прямо за рулем внедорожника. Видео

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Отремонтированное отделение ультразвуковой эндоскопической и функциональной диагностики в ДГКБ9. Екатеринбург, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
На месте работают медики Фото:

В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Щербакова мужчина умер за рулем внедорожника Mitsubishi. Об этом рассказал очевидец.

«Сегодня утром на улице Щербакова в машине умер человек», — передает telegram-канал «Бандитский центр». На место происшествия приехали сотрудники скорой медпомощи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

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В Екатеринбурге днем 16 сентября на улице Щербакова мужчина умер за рулем внедорожника Mitsubishi. Об этом рассказал очевидец. «Сегодня утром на улице Щербакова в машине умер человек», — передает telegram-канал «Бандитский центр». На место происшествия приехали сотрудники скорой медпомощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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