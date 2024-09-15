15 сентября 2024

В Перми Wildberries отменяет заказы и списывает деньги за них

© Служба новостей «URA.RU»
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Товары не довозят до покупателей
Товары не довозят до покупателей Фото:

В пермских пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries 16 сентября возникли проблемы с доставкой товаров. Заказы горожан отменяют и возвращают на склад. При этом с покупателей списывают деньги за обратную доставку, сказано в объявлении, которое размещено в одном из пермских пунктов выдачи заказов Wildberries.

«На данный момент происходят проблемы с выдачей заказов. Они могут сами уйти на отмену, и за них спишутся деньги за обратную транспортную доставку. Поэтому выдача товаров будет происходить не у всех», — сказано в сообщении. Уточняется, что такая ситуация сложилась не только в Перми, а по всей стране. Решить проблему планируют в течение дня.

В пункте выдачи заказов корреспонденту агентства не удалось узнать, из-за чего возникли проблемы с доставкой. Но одна из покупательниц подтвердила, что в личном кабинете у нее отменили часть заказа. Так как ей были нужны эти товары, она заказала их повторно. Когда девушка пришла на пункт выдачи, ей дали оба заказа: отмененный и повторный.

Обновлено в 15:10:

В пресс-службе Wildberries агентству пояснили, что сбои действительно были, но несколькими днями ранее. Все возникшие проблемы компания устранила, а ошибочно списанные средства возвратила клиентам. «Все сервисы Wildberries работают стабильно», — добавили в компании.

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В пермских пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries 16 сентября возникли проблемы с доставкой товаров. Заказы горожан отменяют и возвращают на склад. При этом с покупателей списывают деньги за обратную доставку, сказано в объявлении, которое размещено в одном из пермских пунктов выдачи заказов Wildberries. «На данный момент происходят проблемы с выдачей заказов. Они могут сами уйти на отмену, и за них спишутся деньги за обратную транспортную доставку. Поэтому выдача товаров будет происходить не у всех», — сказано в сообщении. Уточняется, что такая ситуация сложилась не только в Перми, а по всей стране. Решить проблему планируют в течение дня. В пункте выдачи заказов корреспонденту агентства не удалось узнать, из-за чего возникли проблемы с доставкой. Но одна из покупательниц подтвердила, что в личном кабинете у нее отменили часть заказа. Так как ей были нужны эти товары, она заказала их повторно. Когда девушка пришла на пункт выдачи, ей дали оба заказа: отмененный и повторный. Обновлено в 15:10: В пресс-службе Wildberries агентству пояснили, что сбои действительно были, но несколькими днями ранее. Все возникшие проблемы компания устранила, а ошибочно списанные средства возвратила клиентам. «Все сервисы Wildberries работают стабильно», — добавили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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