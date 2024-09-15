В Перми Wildberries отменяет заказы и списывает деньги за них

В пермских пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries 16 сентября возникли проблемы с доставкой товаров. Заказы горожан отменяют и возвращают на склад. При этом с покупателей списывают деньги за обратную доставку, сказано в объявлении, которое размещено в одном из пермских пунктов выдачи заказов Wildberries.
«На данный момент происходят проблемы с выдачей заказов. Они могут сами уйти на отмену, и за них спишутся деньги за обратную транспортную доставку. Поэтому выдача товаров будет происходить не у всех», — сказано в сообщении. Уточняется, что такая ситуация сложилась не только в Перми, а по всей стране. Решить проблему планируют в течение дня.
В пункте выдачи заказов корреспонденту агентства не удалось узнать, из-за чего возникли проблемы с доставкой. Но одна из покупательниц подтвердила, что в личном кабинете у нее отменили часть заказа. Так как ей были нужны эти товары, она заказала их повторно. Когда девушка пришла на пункт выдачи, ей дали оба заказа: отмененный и повторный.
Обновлено в 15:10:
В пресс-службе Wildberries агентству пояснили, что сбои действительно были, но несколькими днями ранее. Все возникшие проблемы компания устранила, а ошибочно списанные средства возвратила клиентам. «Все сервисы Wildberries работают стабильно», — добавили в компании.
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