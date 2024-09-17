Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

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Суд отказал в удовлетворении иска Лазаревой Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обратилась в Верховный суд России с иском о снятии с нее статуса иноагента. Судебная инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заявил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев.

«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Он представлял интересы Лазаревой в суде. Телеведущая в своем иске указывала, что статус иноагента негативно сказывается на ее репутации и подрывает доверие к ней со стороны общественности, что подтверждается содержанием судебных документов.

В июле Татьяну Лазареву заочно арестовали в Москве. Ей грозит семь лет колонии за публичную пропаганду терроризма.

*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обратилась в Верховный суд России с иском о снятии с нее статуса иноагента. Судебная инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заявил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев. «Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Он представлял интересы Лазаревой в суде. Телеведущая в своем иске указывала, что статус иноагента негативно сказывается на ее репутации и подрывает доверие к ней со стороны общественности, что подтверждается содержанием судебных документов. В июле Татьяну Лазареву заочно арестовали в Москве. Ей грозит семь лет колонии за публичную пропаганду терроризма. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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