Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

17 сентября 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Суд отказал в удовлетворении иска Лазаревой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обратилась в Верховный суд России с иском о снятии с нее статуса иноагента. Судебная инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заявил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев. «Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Он представлял интересы Лазаревой в суде. Телеведущая в своем иске указывала, что статус иноагента негативно сказывается на ее репутации и подрывает доверие к ней со стороны общественности, что подтверждается содержанием судебных документов. В июле Татьяну Лазареву заочно арестовали в Москве. Ей грозит семь лет колонии за публичную пропаганду терроризма. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обратилась в Верховный суд России с иском о снятии с нее статуса иноагента. Судебная инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заявил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев. «Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Он представлял интересы Лазаревой в суде. Телеведущая в своем иске указывала, что статус иноагента негативно сказывается на ее репутации и подрывает доверие к ней со стороны общественности, что подтверждается содержанием судебных документов. В июле Татьяну Лазареву заочно арестовали в Москве. Ей грозит семь лет колонии за публичную пропаганду терроризма. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов