Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) обратилась в Верховный суд России с иском о снятии с нее статуса иноагента. Судебная инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заявил адвокат Лазаревой Леонид Соловьев.
«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Он представлял интересы Лазаревой в суде. Телеведущая в своем иске указывала, что статус иноагента негативно сказывается на ее репутации и подрывает доверие к ней со стороны общественности, что подтверждается содержанием судебных документов.
В июле Татьяну Лазареву заочно арестовали в Москве. Ей грозит семь лет колонии за публичную пропаганду терроризма.
*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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