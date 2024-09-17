Семерых екатеринбуржцев отправили охранять президента РФ

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, фсо, кремлевский полк
Президентский полк — самое элитное подразделение ВС РФ Фото:

По итогам весенней призывной кампании семеро екатеринбуржцев попали в Президентский полк, который охраняет Кремль и первых лиц государства. Об этом говорится в докладе областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU.

«В период проведения весеннего призыва семь человек, призванных в муниципальном образовании город Екатеринбург направлены для прохождения военной службы в Федеральной службе охраны Российской федерации (Президентский полк службы коменданта Московского Кремля)», — говорится в докладе. Отмечается, что «особое внимание уделялось качественному отбору призывников на военную службу по медицинским показаниям».

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По итогам весенней призывной кампании семеро екатеринбуржцев попали в Президентский полк, который охраняет Кремль и первых лиц государства. Об этом говорится в докладе областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. «В период проведения весеннего призыва семь человек, призванных в муниципальном образовании город Екатеринбург направлены для прохождения военной службы в Федеральной службе охраны Российской федерации (Президентский полк службы коменданта Московского Кремля)», — говорится в докладе. Отмечается, что «особое внимание уделялось качественному отбору призывников на военную службу по медицинским показаниям».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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