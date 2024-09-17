Семерых екатеринбуржцев отправили охранять президента РФ

17 сентября 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Президентский полк — самое элитное подразделение ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам весенней призывной кампании семеро екатеринбуржцев попали в Президентский полк, который охраняет Кремль и первых лиц государства. Об этом говорится в докладе областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. «В период проведения весеннего призыва семь человек, призванных в муниципальном образовании город Екатеринбург направлены для прохождения военной службы в Федеральной службе охраны Российской федерации (Президентский полк службы коменданта Московского Кремля)», — говорится в докладе. Отмечается, что «особое внимание уделялось качественному отбору призывников на военную службу по медицинским показаниям». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам весенней призывной кампании семеро екатеринбуржцев попали в Президентский полк, который охраняет Кремль и первых лиц государства. Об этом говорится в докладе областного военкомата депутатам гордумы, который презентовался в закрытом режиме, но есть в распоряжении URA.RU. «В период проведения весеннего призыва семь человек, призванных в муниципальном образовании город Екатеринбург направлены для прохождения военной службы в Федеральной службе охраны Российской федерации (Президентский полк службы коменданта Московского Кремля)», — говорится в докладе. Отмечается, что «особое внимание уделялось качественному отбору призывников на военную службу по медицинским показаниям».