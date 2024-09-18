Челябинский олигарх из списка Forbes не смог добиться возобновления работы холдинга

Челябинский суд отложил расcмотрение иска «Южуралзолота» к Ростехнадзору

18 сентября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Константин Струков не сумел добиться отмены решения Ростехнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский олигарх из списка Forbes Константин Струков 18 сентября не сумел в судебном порядке добиться восстановления работы закрытых Ростехнадзором карьеров «Юужуралзолота». Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. «В судебном заседании объявлен перерыв», — указано в картотеке. Полный текст документа пока не опубликован. Работа предприятий «Южуралзолота» была остановлена 15 августа на 90 дней. Претензии к холдингу связаны с промышленной безопасностью и природопользованием на промплощадках трех районов: Пластовского, Еткульского и Верхнеуральского. Там расположены Светлинское, Курасанское и Березняковское месторождения. Юристы «Южуралзолота» оспорили постановление Ростехнадзора в арбитражном суде региона. Однако отменить решение ведомства им пока не удалось. Следующее заседание состоится 27 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский олигарх из списка Forbes Константин Струков 18 сентября не сумел в судебном порядке добиться восстановления работы закрытых Ростехнадзором карьеров «Юужуралзолота». Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. «В судебном заседании объявлен перерыв», — указано в картотеке. Полный текст документа пока не опубликован. Работа предприятий «Южуралзолота» была остановлена 15 августа на 90 дней. Претензии к холдингу связаны с промышленной безопасностью и природопользованием на промплощадках трех районов: Пластовского, Еткульского и Верхнеуральского. Там расположены Светлинское, Курасанское и Березняковское месторождения. Юристы «Южуралзолота» оспорили постановление Ростехнадзора в арбитражном суде региона. Однако отменить решение ведомства им пока не удалось. Следующее заседание состоится 27 сентября.