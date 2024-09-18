Челябинский олигарх из списка Forbes не смог добиться возобновления работы холдинга

Челябинский олигарх из списка Forbes Константин Струков 18 сентября не сумел в судебном порядке добиться восстановления работы закрытых Ростехнадзором карьеров «Юужуралзолота». Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона.
«В судебном заседании объявлен перерыв», — указано в картотеке. Полный текст документа пока не опубликован.
Работа предприятий «Южуралзолота» была остановлена 15 августа на 90 дней. Претензии к холдингу связаны с промышленной безопасностью и природопользованием на промплощадках трех районов: Пластовского, Еткульского и Верхнеуральского. Там расположены Светлинское, Курасанское и Березняковское месторождения.
Юристы «Южуралзолота» оспорили постановление Ростехнадзора в арбитражном суде региона. Однако отменить решение ведомства им пока не удалось. Следующее заседание состоится 27 сентября.
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