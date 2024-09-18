Челябинский олигарх из списка Forbes не смог добиться возобновления работы холдинга

Челябинский суд отложил расcмотрение иска «Южуралзолота» к Ростехнадзору
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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, струков константин
Константин Струков не сумел добиться отмены решения Ростехнадзора Фото:

Челябинский олигарх из списка Forbes Константин Струков 18 сентября не сумел в судебном порядке добиться восстановления работы закрытых Ростехнадзором карьеров «Юужуралзолота». Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона.

«В судебном заседании объявлен перерыв», — указано в картотеке. Полный текст документа пока не опубликован.

Работа предприятий «Южуралзолота» была остановлена 15 августа на 90 дней. Претензии к холдингу связаны с промышленной безопасностью и природопользованием на промплощадках трех районов: Пластовского, Еткульского и Верхнеуральского. Там расположены Светлинское, Курасанское и Березняковское месторождения.

Юристы «Южуралзолота» оспорили постановление Ростехнадзора в арбитражном суде региона. Однако отменить решение ведомства им пока не удалось. Следующее заседание состоится 27 сентября.

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Челябинский олигарх из списка Forbes Константин Струков 18 сентября не сумел в судебном порядке добиться восстановления работы закрытых Ростехнадзором карьеров «Юужуралзолота». Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. «В судебном заседании объявлен перерыв», — указано в картотеке. Полный текст документа пока не опубликован. Работа предприятий «Южуралзолота» была остановлена 15 августа на 90 дней. Претензии к холдингу связаны с промышленной безопасностью и природопользованием на промплощадках трех районов: Пластовского, Еткульского и Верхнеуральского. Там расположены Светлинское, Курасанское и Березняковское месторождения. Юристы «Южуралзолота» оспорили постановление Ростехнадзора в арбитражном суде региона. Однако отменить решение ведомства им пока не удалось. Следующее заседание состоится 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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