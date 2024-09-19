В Екатеринбурге введут «сухой закон»

В центре Екатеринбурга 21 сентября запретят продажу алкоголя на время проведения соревнований по легкой атлетике «Кросс нации». Ограничения коснутся магазинов, расположенных в границах улиц Репина — Крауля — Мельникова — Татищева. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«С 09:30 до 15:30 21 сентября 2024 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Репина — Крауля — Мельникова — Татищева», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Константин Шевченко.
На время забега также будут перекрыты несколько улиц и парковок, о которых ранее писало URA.RU. Ограничения введут заранее — с 12:00 20 сентября. Движение восстановят полностью до 15:00 21 сентября.
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