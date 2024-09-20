Завод в Кыштыме остался без денег из-за нарушений по кредитам холдинга

«Кыштымское машиностроительное объединение» (»КМО», Челябинская область) осталось без денег из-за нарушений по кредитам других предприятий холдинга «Канекс». В сентябре два банка решили обанкротить компанию. Как 20 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минпрома, острый дефицит оборотных средств также вызван другими причинами.
«В 2023 году „КМО“ столкнулось с проблемой острого дефицита оборотных средств. Одной из причин стало отсутствие возможности перекредитования по причине нарушений условий кредитования иными организациями, входящими в группу компаний „Канекс“», — заявили в минпроме.
Другими факторами нехватки денег стали подписание долгосрочных крупных контрактов с отсутствием предоплаты и несвоевременное внесение авансовых платежей заказчиками по ранее подписанным договорам. Еще в июне 2023 года постановлением мэрии Кыштыма создан оперативный штаб по регулярному мониторингу ситуации в АО «КМО». Минпром ходатайствовал перед ФНС о заключении на три года мирового соглашения. Налоговики в феврале намеревались обанкротить компанию, но судебный процесс продолжать не стали. Банки предъявили претензии на 590,7 млн рублей.
Группа «Канекс» называет себя поставщиком полного комплекса услуг для горнодобывающих компаний. Холдинг выпускает горно-шахтное и обогатительное оборудование, станки и инструмент. Организации холдинга работают в 16 городах страны. Первым приобретением стало «КМО», вошедшее в структуру группы в 2005 году. Но сотрудничество с заводом началось за восемь лет до этого.
В минпроме URA.RU подтвердили отсутствие планов по массовому сокращению кадров. Руководство завода принимает меры, призванные стабилизировать финансово-экономическое положение. Загрузка производственных мощностей составляет 95%.
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