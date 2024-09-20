В свердловских городах массово перекрывают движение

В семи городах будут перекрывать дороги (архивное фото)
В Свердловской области в ряде городов с утра перекрывают дороги на улицах из-за проведения соревнований по легкой атлетике «Кросс нации». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
21 сентября ограничат проезд по этим дорогам в регионе:
- Богданович с 9:00 до 13:00 будут действовать ограничения движения на улицах: Советская — от торгового центра «Спутник» до улицы Ленина; Свердлова — на всем протяжении; Спортивная — от торгового центра «Спутник» до улицы Мира; Мира — от улицы Спортивная до улицы Свердлова; Ленина — от улицы Советская до улицы Гагарина.
- Верхняя Салда ограничения будут введены с 8:00 до 14:00 по адресам: улица Парковая — от улицы К. Либкнехта до улицы Восточная; улица Ленина — от улицы Энгельса до улицы Парковой; улица Сабурова — от улицы Энгельса до улицы Парковой; объездная ВСМПО — от улицы 25 Октября до улицы Парковой.
- Ирбит с 10:30 до 14:30 ограничения коснутся участков: улица 50 лет Октября — от улицы Советской до улицы Пролетарской; улица Азева — от улицы Пролетарской до улицы Первомайской; улица Первомайская — от улицы 50 лет Октября до улицы Азева; улица Пролетарская — от улицы 50 лет Октября до улицы Азева.
- Кушва с 10:30 до 13:00 временные изменения в движении затронут: перекресток улиц Строителей и Союзов, выезды со дворов домов на улице Строителей, перекрестки улиц Строителей с Горняков и Луначарского, а также выезды на улицу Союзов, включая детский сад № 54 и другие смежные объекты.
- Нижний Тагил с 08:00 до окончания соревнований перекроют: улица Горошникова — от проспекта Мира до улицы Красноармейская; улица Пархоменко — от улицы Горошникова до проспекта Строителей; улица Первомайская — от проспекта Ленина до улицы Горошникова; участок на улице Красноармейской — от улицы Уральской до улицы Горошникова.
- Североуральск с 11:00 до 13:30 изменения коснутся этих участков: площадь Мира, улицы Молодежная, Чкалова, Ленина, Октябрьская, Каржавина и обратно к площади Мира.
- Талица с 8:30 до 15:00 ограничения будут на следующих адресах: Ул. Просторная — от дома №7 до дома №13; Ул. Хвойная — от Ул. Просторной до Ул. Малиновой; Ул. Никольская — от Ул. Просторной до Ул. Малиновой.
Ранее URA.RU писало о введении «сухого закона» в Екатеринбурге из-за забега. Помимо этого в уральской столице также перекроют некоторые улицы.
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