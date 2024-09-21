21 сентября 2024
20 сентября 2024

Глава ХМАО Кухарук провел важную встречу с семьями мобилизованных югорчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Встречу с семьями мобилизованных югорчан Кухарук готовил с лета 2024 года
Встречу с семьями мобилизованных югорчан Кухарук готовил с лета 2024 года Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с семьями югорчан, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Данную встречу готовили с летних поездок губернатора по муниципалитетам округа. 

«Провели важную встречу — с семьями югорских военнослужащих, призванных на службу по частичной мобилизации. Договаривались о ней летом, во время рабочих поездок. Участие в разговоре приняли супруги, мамы, сестры наших военных из всех муниципалитетов округа», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Одним из главных запросов, отметил Кухарук, стало лечение и реабилитация мобилизованных. Несколько жительниц пожаловались губернатору на сложности в оформлении выплат по ранению. Из-за отсутствия справок определенной формы иногда приходится доходить до суда.

Глава ХМАО по всем поступившим запросам дал конкретные поручения. Он отметил, что все они незамедлительно приняты в работу. По каждому вопросу представителями власти будет дана обратная связь. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Кухарук готовит новый пакет мер поддержки семьям участников СВО в ХМАО. О том, как именно глава округа планирует доработать льготы для участников спецоперации из ХМАО агентство подготовило материал — читайте в материале агентства.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с семьями югорчан, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Данную встречу готовили с летних поездок губернатора по муниципалитетам округа.  «Провели важную встречу — с семьями югорских военнослужащих, призванных на службу по частичной мобилизации. Договаривались о ней летом, во время рабочих поездок. Участие в разговоре приняли супруги, мамы, сестры наших военных из всех муниципалитетов округа», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Одним из главных запросов, отметил Кухарук, стало лечение и реабилитация мобилизованных. Несколько жительниц пожаловались губернатору на сложности в оформлении выплат по ранению. Из-за отсутствия справок определенной формы иногда приходится доходить до суда. Глава ХМАО по всем поступившим запросам дал конкретные поручения. Он отметил, что все они незамедлительно приняты в работу. По каждому вопросу представителями власти будет дана обратная связь.  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Кухарук готовит новый пакет мер поддержки семьям участников СВО в ХМАО. О том, как именно глава округа планирует доработать льготы для участников спецоперации из ХМАО агентство подготовило материал — читайте в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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