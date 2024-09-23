23 сентября 2024

В Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон. Видео

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Котельные запущены, а тепло уже подается на социальные объекты и жилой фонд
Котельные запущены, а тепло уже подается на социальные объекты и жилой фонд Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 23 сентября дан старт отопительного сезона. По словам мэра города Владислава Пинаева, подача отопления проходит в штатном режиме.

«Старт отопительного сезона в Нижнем Тагиле проходит в штатном режиме. Котельные запущены, тепло уже подается и на социальные объекты, и в жилой фонд. Настраиваем гидравлику», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В середине сентября глава города подписал постановление о том, что заполнение систем теплоснабжения должно начаться с 23 сентября. Социальные объекты, такие как детские сады и школы, первыми подключили к отоплению, а оперативный контроль за процессом осуществляется через дежурную диспетчерскую службу.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 23 сентября дан старт отопительного сезона. По словам мэра города Владислава Пинаева, подача отопления проходит в штатном режиме. «Старт отопительного сезона в Нижнем Тагиле проходит в штатном режиме. Котельные запущены, тепло уже подается и на социальные объекты, и в жилой фонд. Настраиваем гидравлику», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В середине сентября глава города подписал постановление о том, что заполнение систем теплоснабжения должно начаться с 23 сентября. Социальные объекты, такие как детские сады и школы, первыми подключили к отоплению, а оперативный контроль за процессом осуществляется через дежурную диспетчерскую службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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