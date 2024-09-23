В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 23 сентября дан старт отопительного сезона. По словам мэра города Владислава Пинаева, подача отопления проходит в штатном режиме.
«Старт отопительного сезона в Нижнем Тагиле проходит в штатном режиме. Котельные запущены, тепло уже подается и на социальные объекты, и в жилой фонд. Настраиваем гидравлику», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В середине сентября глава города подписал постановление о том, что заполнение систем теплоснабжения должно начаться с 23 сентября. Социальные объекты, такие как детские сады и школы, первыми подключили к отоплению, а оперативный контроль за процессом осуществляется через дежурную диспетчерскую службу.
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