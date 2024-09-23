В Челябинске раскупили билеты на концерт Басты

В Челябинске проданы все билеты на концерт рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим. URA.RU), который состоится 10 октября. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.
Концерт Басты пройдет в Ледовой Арене «Трактор». Вместимость площадки — около девяти тысяч человек. В программе выступления — исполнение треков с альбома «Баста 1» и другие песни: «Моя игра», «Урбан», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Медлячок», «Без тебя.
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