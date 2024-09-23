23 сентября 2024

В Челябинске раскупили билеты на концерт Басты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программа концерта Басты рассчитана примерно на два часа
Программа концерта Басты рассчитана примерно на два часа Фото:

В Челябинске проданы все билеты на концерт рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим. URA.RU), который состоится 10 октября. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.

Концерт Басты пройдет в Ледовой Арене «Трактор». Вместимость площадки — около девяти тысяч человек. В программе выступления — исполнение треков с альбома «Баста 1» и другие песни: «Моя игра», «Урбан», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Медлячок», «Без тебя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске проданы все билеты на концерт рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим. URA.RU), который состоится 10 октября. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя. Концерт Басты пройдет в Ледовой Арене «Трактор». Вместимость площадки — около девяти тысяч человек. В программе выступления — исполнение треков с альбома «Баста 1» и другие песни: «Моя игра», «Урбан», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Медлячок», «Без тебя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...