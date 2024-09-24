Общество ЖКХ и Городская среда Половину городов и поселков Свердловской области подключили к теплу 25 сентября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 + Первым делом коммунальщики подключают объекты социальной сферы Фото: Илья Московец © URA.RU Полностью теплоснабжение включено в 45 муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «По состоянию на 25 сентября подача тепла началась уже во всех 94 муниципальных образованиях, из них полностью теплоснабжение включено в 45», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он отметил, что в случае проблем с отоплением дома прежде всего необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Первым делом коммунальщики подключают к теплу объекты социальной сферы, а затем жилые дома. Еще 23 сентября тепло получили только треть муниципалитетов Среднего Урала. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Полностью тепло в регионе подключат к началу октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полностью теплоснабжение включено в 45 муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «По состоянию на 25 сентября подача тепла началась уже во всех 94 муниципальных образованиях, из них полностью теплоснабжение включено в 45», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он отметил, что в случае проблем с отоплением дома прежде всего необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Первым делом коммунальщики подключают к теплу объекты социальной сферы, а затем жилые дома. Еще 23 сентября тепло получили только треть муниципалитетов Среднего Урала. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Полностью тепло в регионе подключат к началу октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям