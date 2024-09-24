24 сентября 2024

Половину городов и поселков Свердловской области подключили к теплу

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , радиатор, общежитие, комната, батарея отопления
Первым делом коммунальщики подключают объекты социальной сферы Фото:

Полностью теплоснабжение включено в 45 муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«По состоянию на 25 сентября подача тепла началась уже во всех 94 муниципальных образованиях, из них полностью теплоснабжение включено в 45», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он отметил, что в случае проблем с отоплением дома прежде всего необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Первым делом коммунальщики подключают к теплу объекты социальной сферы, а затем жилые дома. Еще 23 сентября тепло получили только треть муниципалитетов Среднего Урала. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Полностью тепло в регионе подключат к началу октября.

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Полностью теплоснабжение включено в 45 муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «По состоянию на 25 сентября подача тепла началась уже во всех 94 муниципальных образованиях, из них полностью теплоснабжение включено в 45», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он отметил, что в случае проблем с отоплением дома прежде всего необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Первым делом коммунальщики подключают к теплу объекты социальной сферы, а затем жилые дома. Еще 23 сентября тепло получили только треть муниципалитетов Среднего Урала. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Полностью тепло в регионе подключат к началу октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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