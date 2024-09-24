Половину городов и поселков Свердловской области подключили к теплу

Полностью теплоснабжение включено в 45 муниципалитетах Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«По состоянию на 25 сентября подача тепла началась уже во всех 94 муниципальных образованиях, из них полностью теплоснабжение включено в 45», — заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он отметил, что в случае проблем с отоплением дома прежде всего необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ).
Первым делом коммунальщики подключают к теплу объекты социальной сферы, а затем жилые дома. Еще 23 сентября тепло получили только треть муниципалитетов Среднего Урала. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Полностью тепло в регионе подключат к началу октября.
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