В 32 городах и поселках Свердловской области подключили тепло

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На данный момент отапливается около 30% жилья Фото:

Полностью включено теплоснабжение в 32 муниципалитетах Свердловской области. Отапливается порядка 60% объектов социальной сферы и 30% жилья. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«В связи со снижением температуры воздуха муниципалитеты активизировали процесс включения систем теплоснабжения. В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Сейчас уже постепенно подключают и жилищный фонд», — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

По его словам, общая подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа.

Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

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Полностью включено теплоснабжение в 32 муниципалитетах Свердловской области. Отапливается порядка 60% объектов социальной сферы и 30% жилья. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В связи со снижением температуры воздуха муниципалитеты активизировали процесс включения систем теплоснабжения. В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Сейчас уже постепенно подключают и жилищный фонд», — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, общая подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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