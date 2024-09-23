В 32 городах и поселках Свердловской области подключили тепло

23 сентября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

На данный момент отапливается около 30% жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полностью включено теплоснабжение в 32 муниципалитетах Свердловской области. Отапливается порядка 60% объектов социальной сферы и 30% жилья. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В связи со снижением температуры воздуха муниципалитеты активизировали процесс включения систем теплоснабжения. В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Сейчас уже постепенно подключают и жилищный фонд», — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, общая подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полностью включено теплоснабжение в 32 муниципалитетах Свердловской области. Отапливается порядка 60% объектов социальной сферы и 30% жилья. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В связи со снижением температуры воздуха муниципалитеты активизировали процесс включения систем теплоснабжения. В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Сейчас уже постепенно подключают и жилищный фонд», — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, общая подача тепла по регламенту начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. На данный момент включено 1247 котельных, что составляет 87% от общего числа. Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.