24 сентября 2024

В ХМАО трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за осложнений после коронавируса

В Нижневартовске трехлетняя девочка с коронавирусом попала в реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за осложнений после коронавируса
В ХМАО трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за осложнений после коронавируса Фото:

В Нижневартовске трехлетняя девочка попала в реанимацию с диагнозом миокардит и сердечная недостаточность. К серьезным осложнениям привела коронавирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«После стабилизации состояния, девочку перевели в кардиологическое отделение, где врачи провели комплексное обследование. В результате была подобрана необходимая терапия, и врачи буквально „выводили“ ребенка из критического состояния. После всестороннего обследования маленького пациентки специалисты предположили, что причиной таких осложнений могла стать генетическая предрасположенность. Врачи предложили обследовать и других детей в семье, и аналогичная предрасположенность была выявлена у сестры Вероники», — следует из сообщения.

На сегодня маму с Вероникой выписали домой. Впереди — длительная реабилитация. «Мы выписали Веронику с рекомендациями: она будет принимать назначенные препараты, соблюдать домашний режим, и через месяц приедет на контроль вместе с сестрой, чтобы вовремя начать нужное лечение. Восстановление будет нелегким, но надеемся, что Вероника сможет вести полноценный образ жизни», — передает слова врача-кардиолога-ревматолога Нижневартовской детской больницы Натальи Платоновой пресс-служба депздрава.

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В Нижневартовске трехлетняя девочка попала в реанимацию с диагнозом миокардит и сердечная недостаточность. К серьезным осложнениям привела коронавирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «После стабилизации состояния, девочку перевели в кардиологическое отделение, где врачи провели комплексное обследование. В результате была подобрана необходимая терапия, и врачи буквально „выводили“ ребенка из критического состояния. После всестороннего обследования маленького пациентки специалисты предположили, что причиной таких осложнений могла стать генетическая предрасположенность. Врачи предложили обследовать и других детей в семье, и аналогичная предрасположенность была выявлена у сестры Вероники», — следует из сообщения. На сегодня маму с Вероникой выписали домой. Впереди — длительная реабилитация. «Мы выписали Веронику с рекомендациями: она будет принимать назначенные препараты, соблюдать домашний режим, и через месяц приедет на контроль вместе с сестрой, чтобы вовремя начать нужное лечение. Восстановление будет нелегким, но надеемся, что Вероника сможет вести полноценный образ жизни», — передает слова врача-кардиолога-ревматолога Нижневартовской детской больницы Натальи Платоновой пресс-служба депздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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