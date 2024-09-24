В ХМАО трехлетняя девочка попала в реанимацию из-за осложнений после коронавируса

В Нижневартовске трехлетняя девочка попала в реанимацию с диагнозом миокардит и сердечная недостаточность. К серьезным осложнениям привела коронавирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«После стабилизации состояния, девочку перевели в кардиологическое отделение, где врачи провели комплексное обследование. В результате была подобрана необходимая терапия, и врачи буквально „выводили“ ребенка из критического состояния. После всестороннего обследования маленького пациентки специалисты предположили, что причиной таких осложнений могла стать генетическая предрасположенность. Врачи предложили обследовать и других детей в семье, и аналогичная предрасположенность была выявлена у сестры Вероники», — следует из сообщения.
На сегодня маму с Вероникой выписали домой. Впереди — длительная реабилитация. «Мы выписали Веронику с рекомендациями: она будет принимать назначенные препараты, соблюдать домашний режим, и через месяц приедет на контроль вместе с сестрой, чтобы вовремя начать нужное лечение. Восстановление будет нелегким, но надеемся, что Вероника сможет вести полноценный образ жизни», — передает слова врача-кардиолога-ревматолога Нижневартовской детской больницы Натальи Платоновой пресс-служба депздрава.
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