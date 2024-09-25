Россия готовит план продвижения отечественных брендов за границей

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, путин владимир
Президент РФ поручил разработать план по продвижению российских брендов на зарубежных рынках Фото:

Россия планирует продвигать отечественные бренды за рубежом. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Госсовета РФ поручил разработать план действий по реализации этой инициативы.

«РФ готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции, которую нужно продвигать за рубежом», — отметил Путин. Российский лидер поручил чиновникам разработать план продвижения российских брендов на международных рынках.

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Россия планирует продвигать отечественные бренды за рубежом. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Госсовета РФ поручил разработать план действий по реализации этой инициативы. «РФ готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции, которую нужно продвигать за рубежом», — отметил Путин. Российский лидер поручил чиновникам разработать план продвижения российских брендов на международных рынках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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