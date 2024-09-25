Россия готовит план продвижения отечественных брендов за границей

25 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ поручил разработать план по продвижению российских брендов на зарубежных рынках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия планирует продвигать отечественные бренды за рубежом. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Госсовета РФ поручил разработать план действий по реализации этой инициативы. «РФ готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции, которую нужно продвигать за рубежом», — отметил Путин. Российский лидер поручил чиновникам разработать план продвижения российских брендов на международных рынках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия планирует продвигать отечественные бренды за рубежом. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Госсовета РФ поручил разработать план действий по реализации этой инициативы. «РФ готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции, которую нужно продвигать за рубежом», — отметил Путин. Российский лидер поручил чиновникам разработать план продвижения российских брендов на международных рынках.