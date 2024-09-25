Гимназию в центре Екатеринбурга закрыли на карантин. Документ

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, гимназия94
Школьников перевели на дистант на десять дней Фото:

В Екатеринбурге на карантин закрыли гимназию №94 (ул. Бажова, 139). В течение десяти дней там будут проводить дезинфекцию. Приказ с подписью директора есть в распоряжении URA.RU.

«Приказываю: приостановить с 26 сентября по 5 октября образовательный процесс на территории МАОУ гимназии №94. Для обучающихся гимназии организовать реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

Почти 200 классов в 93 школах Екатеринбурга за последний месяц перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ. В их числе учреждения из Академического района. Там 18 сентября на карантин закрыли учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181.

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В Екатеринбурге на карантин закрыли гимназию №94 (ул. Бажова, 139). В течение десяти дней там будут проводить дезинфекцию. Приказ с подписью директора есть в распоряжении URA.RU. «Приказываю: приостановить с 26 сентября по 5 октября образовательный процесс на территории МАОУ гимназии №94. Для обучающихся гимназии организовать реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Почти 200 классов в 93 школах Екатеринбурга за последний месяц перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ. В их числе учреждения из Академического района. Там 18 сентября на карантин закрыли учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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