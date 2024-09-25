Гимназию в центре Екатеринбурга закрыли на карантин. Документ

25 сентября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Школьников перевели на дистант на десять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на карантин закрыли гимназию №94 (ул. Бажова, 139). В течение десяти дней там будут проводить дезинфекцию. Приказ с подписью директора есть в распоряжении URA.RU. «Приказываю: приостановить с 26 сентября по 5 октября образовательный процесс на территории МАОУ гимназии №94. Для обучающихся гимназии организовать реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Почти 200 классов в 93 школах Екатеринбурга за последний месяц перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ. В их числе учреждения из Академического района. Там 18 сентября на карантин закрыли учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181. Документ: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на карантин закрыли гимназию №94 (ул. Бажова, 139). В течение десяти дней там будут проводить дезинфекцию. Приказ с подписью директора есть в распоряжении URA.RU. «Приказываю: приостановить с 26 сентября по 5 октября образовательный процесс на территории МАОУ гимназии №94. Для обучающихся гимназии организовать реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования мэрии Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Почти 200 классов в 93 школах Екатеринбурга за последний месяц перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ. В их числе учреждения из Академического района. Там 18 сентября на карантин закрыли учебные заведения №16, 19, 23, 79 и №181.