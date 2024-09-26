«За брата башню сносит»: 17-летний парень рассказал, почему жестоко избил школьника в Асбесте

В Асбесте 17-летний парень жестоко избил школьника, унизившего его брата

26 сентября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Подросток объяснил, что пришел в ярость из-за обидных слов в адрес брата Фото: Стас Этвеш © URA.RU Парень, жестоко избивший 13-летнего школьника на глазах у его девушки в Асбесте, пришел в ярость из-за оскорбительного высказывания, которое пострадавший бросил в адрес его семилетнего брата. Артем М. сам рассказал URA.RU о случившемся. «Этот парень сидел на скамейке с девочкой, а мой друг катался рядом на трюковом самокате. И они над ним начали смеяться. Я подошел просто, без агрессии, поговорить — над чем они смеются, подсел рядом. Он отвечал довольно п*********** (наплевательски): типа, захотел посмеяться и посмеялся, твой друг смешно прыгает. И в это время ко мне подошел мой младший брат Илья. А этот парень ему говорит: иди на ***, ****** (иди отсюда, маленький глупец)», — говорит Артем. Слово за слово, и перепалка переросла в драку. Артем уверяет, что был уверен, что его оппоненту лет 16-17: по его словам, тот выглядел довольно взрослым и был на полголовы выше. «А когда на следующее утро я прочел, что ему 13 лет, я сам пришел в полицию писать объяснительную. Потом туда же мама привела и братишку, он впервые сидел в полиции, рассказывал, как все было», — говорит Артем. Новость по теме СК возбудил дело на гопника, избившего школьника до полусмерти в Асбесте Он признает, что поступил неправильно, но объясняет, что сорвался из-за обиды за Илью. «У меня за брата башню сносит. Если бы он меня оскорбил, может, все бы и попроще было, а тут как бы за брата младшего родного… Мозги отключились, включились кулаки», — виновато говорит Артем. Он понимает, что и для маленького мальчика жестокая сцена, которой он стал свидетелем, стала шоком. По его словам, брат уходил с места, где побили его обидчика, молча, с потерянным испуганным лицом. «С отцом того парня мы переписывались. Он сказал: „Не собираюсь тебя унижать и оскорблять, ответишь по закону“. Я сказал, что свой косяк принял, будь что будет. С матерью тоже связаться хотел, извиниться, пока не получилось. Я знаю, что ей, конечно, мои извинения не нужны, но все равно», — говорит Артем. Он из многодетной семьи: кроме маленького Ильи у него есть старшие брат и сестра, которые уже живут отдельно. Сам Артем живет не с мамой, а с бабушкой. «Дедушка умер, и за ней надо как-то приглядывать. Ей трудно одной», — объясняет парень. 9-й класс он не закончил, работает разнорабочим. Драка случилась в минувшие выходные. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сейчас участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают точные обстоятельства конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парень, жестоко избивший 13-летнего школьника на глазах у его девушки в Асбесте, пришел в ярость из-за оскорбительного высказывания, которое пострадавший бросил в адрес его семилетнего брата. Артем М. сам рассказал URA.RU о случившемся. «Этот парень сидел на скамейке с девочкой, а мой друг катался рядом на трюковом самокате. И они над ним начали смеяться. Я подошел просто, без агрессии, поговорить — над чем они смеются, подсел рядом. Он отвечал довольно п*********** (наплевательски): типа, захотел посмеяться и посмеялся, твой друг смешно прыгает. И в это время ко мне подошел мой младший брат Илья. А этот парень ему говорит: иди на ***, ****** (иди отсюда, маленький глупец)», — говорит Артем. Слово за слово, и перепалка переросла в драку. Артем уверяет, что был уверен, что его оппоненту лет 16-17: по его словам, тот выглядел довольно взрослым и был на полголовы выше. «А когда на следующее утро я прочел, что ему 13 лет, я сам пришел в полицию писать объяснительную. Потом туда же мама привела и братишку, он впервые сидел в полиции, рассказывал, как все было», — говорит Артем. Он признает, что поступил неправильно, но объясняет, что сорвался из-за обиды за Илью. «У меня за брата башню сносит. Если бы он меня оскорбил, может, все бы и попроще было, а тут как бы за брата младшего родного… Мозги отключились, включились кулаки», — виновато говорит Артем. Он понимает, что и для маленького мальчика жестокая сцена, которой он стал свидетелем, стала шоком. По его словам, брат уходил с места, где побили его обидчика, молча, с потерянным испуганным лицом. «С отцом того парня мы переписывались. Он сказал: „Не собираюсь тебя унижать и оскорблять, ответишь по закону“. Я сказал, что свой косяк принял, будь что будет. С матерью тоже связаться хотел, извиниться, пока не получилось. Я знаю, что ей, конечно, мои извинения не нужны, но все равно», — говорит Артем. Он из многодетной семьи: кроме маленького Ильи у него есть старшие брат и сестра, которые уже живут отдельно. Сам Артем живет не с мамой, а с бабушкой. «Дедушка умер, и за ней надо как-то приглядывать. Ей трудно одной», — объясняет парень. 9-й класс он не закончил, работает разнорабочим. Драка случилась в минувшие выходные. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сейчас участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают точные обстоятельства конфликта.