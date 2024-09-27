Столтенберг допустил проведение новых военных операций в других странах

27 сентября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в будущем будет проводить военные операции за пределами своих границ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтерберг перед своим уходом с поста в альянсе анонсировал, что военный блок в будущем начнет проводить военные операции за пределами своих границ. Свои рассуждения по этому поводу он опубликовал на официальном сайте НАТО. «В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ. Однако любая будущая операция должна иметь четко определенные цели… Мы должны четко понимать, чего может достичь военная мощь НАТО, а чего нет», — написал Йенс Столтенберг. В качестве примера вмешательства альянса Столтенберг привел Афганистан. Он признал, что по итогу Североатлантический альянс не смог достичь на этой территории поставленных целей, так как они были слишком амбициозными. «То, что начиналось как целенаправленная контртеррористическая операция, превратилось в масштабное задание по строительству нации», — подчеркнул он. Соединенные Штаты и страны НАТО начали военные действия в Афганистане в 2001 году в ответ на теракты 11 сентября. Операция получила название «Несокрушимая свобода». В 2014 году были подписаны соглашения о безопасности, позволяющие сохранить ограниченное присутствие военных сил в стране. С началом 2015 года боевая миссия сменилась на небоевую под названием «Решительная поддержка». В 2020 году США достигли соглашения с «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), предусматривающего вывод иностранных войск в обмен на прекращение насилия. В Афганистане на тот момент находилось менее 10 тысяч солдат НАТО, включая 2500 американцев, основной задачей которых была подготовка местных сил безопасности. Генсек НАТО выражал обеспокоенность по поводу уровня насилия в регионе и риска его использования как базы для международного терроризма. 15 августа 2021 года «Талибан», активизировавший наступление на правительственные силы Афганистана, вошел в Кабул. В августе 2021 года США и НАТО полностью покинули Афганистан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генсек НАТО Йенс Столтерберг перед своим уходом с поста в альянсе анонсировал, что военный блок в будущем начнет проводить военные операции за пределами своих границ. Свои рассуждения по этому поводу он опубликовал на официальном сайте НАТО. «В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ. Однако любая будущая операция должна иметь четко определенные цели… Мы должны четко понимать, чего может достичь военная мощь НАТО, а чего нет», — написал Йенс Столтенберг. В качестве примера вмешательства альянса Столтенберг привел Афганистан. Он признал, что по итогу Североатлантический альянс не смог достичь на этой территории поставленных целей, так как они были слишком амбициозными. «То, что начиналось как целенаправленная контртеррористическая операция, превратилось в масштабное задание по строительству нации», — подчеркнул он. Соединенные Штаты и страны НАТО начали военные действия в Афганистане в 2001 году в ответ на теракты 11 сентября. Операция получила название «Несокрушимая свобода». В 2014 году были подписаны соглашения о безопасности, позволяющие сохранить ограниченное присутствие военных сил в стране. С началом 2015 года боевая миссия сменилась на небоевую под названием «Решительная поддержка». В 2020 году США достигли соглашения с «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), предусматривающего вывод иностранных войск в обмен на прекращение насилия. В Афганистане на тот момент находилось менее 10 тысяч солдат НАТО, включая 2500 американцев, основной задачей которых была подготовка местных сил безопасности. Генсек НАТО выражал обеспокоенность по поводу уровня насилия в регионе и риска его использования как базы для международного терроризма. 15 августа 2021 года «Талибан», активизировавший наступление на правительственные силы Афганистана, вошел в Кабул. В августе 2021 года США и НАТО полностью покинули Афганистан.