Соотечественники призывают официально признать геноцид народов СССР в годы войны

Союз российских соотечественников призвал страны на официальном уровне признать геноцид советского народа со стороны нацистов и их союзников в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Это следует из официального документа координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС), оглашенного на конференции в Анкаре (Турция).
«Призываем все страны добиваться официального признания преступлений против человечности, совершенных нацистской Германией и ее сателлитами в СССР в годы ВОВ, актами геноцида народов Советского Союза», — привели в ТАСС содержание документа. Участники организации поддержали усилия РФ по защите национальных интересов и прав соотечественников.
Также они заявили, что готовы подготавливать праздничные мероприятия в честь 80-летия ВОВ. КСОРС поблагодарил Турцию за возможность осуществления «культурно-просветительской» деятельности организации.
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