Соотечественники призывают официально признать геноцид народов СССР в годы войны

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Страны должны признать геноцид народа СССР со стороны нацистов, заявили участники КСОРС
Страны должны признать геноцид народа СССР со стороны нацистов, заявили участники КСОРС Фото:

Союз российских соотечественников призвал страны на официальном уровне признать геноцид советского народа со стороны нацистов и их союзников в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Это следует из официального документа координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС), оглашенного на конференции в Анкаре (Турция).

«Призываем все страны добиваться официального признания преступлений против человечности, совершенных нацистской Германией и ее сателлитами в СССР в годы ВОВ, актами геноцида народов Советского Союза», — привели в ТАСС содержание документа. Участники организации поддержали усилия РФ по защите национальных интересов и прав соотечественников.

Также они заявили, что готовы подготавливать праздничные мероприятия в честь 80-летия ВОВ. КСОРС поблагодарил Турцию за возможность осуществления «культурно-просветительской» деятельности организации.

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Союз российских соотечественников призвал страны на официальном уровне признать геноцид советского народа со стороны нацистов и их союзников в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Это следует из официального документа координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС), оглашенного на конференции в Анкаре (Турция). «Призываем все страны добиваться официального признания преступлений против человечности, совершенных нацистской Германией и ее сателлитами в СССР в годы ВОВ, актами геноцида народов Советского Союза», — привели в ТАСС содержание документа. Участники организации поддержали усилия РФ по защите национальных интересов и прав соотечественников. Также они заявили, что готовы подготавливать праздничные мероприятия в честь 80-летия ВОВ. КСОРС поблагодарил Турцию за возможность осуществления «культурно-просветительской» деятельности организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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