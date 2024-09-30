По Киеву был нанесен массированный удар прошедшей ночью: карта СВО на 30 сентября

Лебедев: ВС РФ нанесли не менее 10 ракетных ударов по Киеву и пригороду

30 сентября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Киев, Житомир и Днепропетровск подверглись ракетным ударам Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По территории Киева и пригороду города было нанесено не мнее 10 ракетных ударов. Также, по данным украинских СМИ, удары пришлись и по Днепропетровску с Житомиром. Помимо прочего в результате ударов были поражены боевые колонны ВСУ в Кривом Роге и Бериславе. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Атаки по территории Украины Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ракетных ударов, нанесенных за ночь по Киеву и его пригороду. По его словам, было нанесено не менее 10-ти ударов. Лебедев также упомянул, что в Кривом Роге и Бериславе боевые колонны украинской армии также попали под удары. Кроме того, украинские СМИ сообщают о ракетных ударах по другим регионам, включая Житомир и Днепропетровск. Кроме того, Сергей Лебедев также сообщил об ударах по городу Белая Церковь в Киевской области. В частности, удар пришелся по военным складам и колонне ВСУ. Удары ВСУ по территории России Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА на поселок Октябрьский погиб боец самообороны, задействованный в исполнении боевых задач. Также пострадал один мирный житель, он получил ожоги. На месте происшествия ему помогли медики, от госпитализации он отказался. Также в Минобороны уточнили, что в регионе было сбито два украинских дрона. Донецкое направление ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов. В результате этого пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Также повреждены 16 жилых домостроений, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. Кроме того, командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, Герой России, майор Александр Трошин сообщил о быстром продвижении российских сил на донецком участке. Подобное не позволяет ВСУ удержать оборону населенных пунктов. Трошин также подчеркнул, что в сейчас ВС РФ активно работают над логистикой, укрепляют оборону и готовятся к последующим наступлениям в регионе. Южно-донецкое направление ВС РФ после взятия шахты «Южнодонбасская №1» продвигаются в восточной части Угледара. Для наступления на населенный пункт российские войска привлекли дополнительные ресурсы, включая спецподразделения, также активно используются БПЛА. Кроме того, атаки продолжаются со стороны Водяного, где ведется активное продвижение ВС России, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Покровское направление ВС РФ штурмуют город Торецк и добились продвижения фронта на пять километров, охватывая территорию вокруг Селидово. Также на этом участке фронта, западнее Новогродовки и южнее Мариновки, подразделения группировки войск «Центр» продвинулись на участке шириной до 4,98 километров. В районе Красного Яра боевые действия переместились в западную часть, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Запорожское направление В Минобороны сообщили, что бойцы группировки «Днепр» успешно уничтожили пункт управления FPV-дронов, принадлежащих ВСУ. Расчет артиллерийского орудия Д-30 нанес удар по объекту противника. Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ нанесли удары по радиолокационной станции и железнодорожной станции Запорожье-1. Станция, по его словам, использовалась ВСУ для военной логистики: переброски личного состава и вооружений этом участке фронта, особенно в направлениях Ореховское и Степногорское. Курское направление Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по опорному пункту ВС Украины в приграничном районе Курской области с использованием штурмовиков Су-25. Удар был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям. Кроме того, ВС РФ в регионе уничтожили скопление живой силы противника и его бронетехнике. Помимо прочего, в оборонном ведомстве добавили, что артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Север» с помощью расчетов гаубицы Д-20 уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области. Так, благодаря работе подразделений БПЛА было установлено, что украинская армия оборудовала позиции в одной из лесопосадок. С использованием корректировки с беспилотника артиллеристы-десантники нанесли удары по целям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По территории Киева и пригороду города было нанесено не мнее 10 ракетных ударов. Также, по данным украинских СМИ, удары пришлись и по Днепропетровску с Житомиром. Помимо прочего в результате ударов были поражены боевые колонны ВСУ в Кривом Роге и Бериславе. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ракетных ударов, нанесенных за ночь по Киеву и его пригороду. По его словам, было нанесено не менее 10-ти ударов. Лебедев также упомянул, что в Кривом Роге и Бериславе боевые колонны украинской армии также попали под удары. Кроме того, украинские СМИ сообщают о ракетных ударах по другим регионам, включая Житомир и Днепропетровск. Кроме того, Сергей Лебедев также сообщил об ударах по городу Белая Церковь в Киевской области. В частности, удар пришелся по военным складам и колонне ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА на поселок Октябрьский погиб боец самообороны, задействованный в исполнении боевых задач. Также пострадал один мирный житель, он получил ожоги. На месте происшествия ему помогли медики, от госпитализации он отказался. Также в Минобороны уточнили, что в регионе было сбито два украинских дрона. ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 97 единиц боеприпасов. В результате этого пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Также повреждены 16 жилых домостроений, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. Кроме того, командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, Герой России, майор Александр Трошин сообщил о быстром продвижении российских сил на донецком участке. Подобное не позволяет ВСУ удержать оборону населенных пунктов. Трошин также подчеркнул, что в сейчас ВС РФ активно работают над логистикой, укрепляют оборону и готовятся к последующим наступлениям в регионе. ВС РФ после взятия шахты «Южнодонбасская №1» продвигаются в восточной части Угледара. Для наступления на населенный пункт российские войска привлекли дополнительные ресурсы, включая спецподразделения, также активно используются БПЛА. Кроме того, атаки продолжаются со стороны Водяного, где ведется активное продвижение ВС России, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ штурмуют город Торецк и добились продвижения фронта на пять километров, охватывая территорию вокруг Селидово. Также на этом участке фронта, западнее Новогродовки и южнее Мариновки, подразделения группировки войск «Центр» продвинулись на участке шириной до 4,98 километров. В районе Красного Яра боевые действия переместились в западную часть, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Минобороны сообщили, что бойцы группировки «Днепр» успешно уничтожили пункт управления FPV-дронов, принадлежащих ВСУ. Расчет артиллерийского орудия Д-30 нанес удар по объекту противника. Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ нанесли удары по радиолокационной станции и железнодорожной станции Запорожье-1. Станция, по его словам, использовалась ВСУ для военной логистики: переброски личного состава и вооружений этом участке фронта, особенно в направлениях Ореховское и Степногорское. Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по опорному пункту ВС Украины в приграничном районе Курской области с использованием штурмовиков Су-25. Удар был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям. Кроме того, ВС РФ в регионе уничтожили скопление живой силы противника и его бронетехнике. Помимо прочего, в оборонном ведомстве добавили, что артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Север» с помощью расчетов гаубицы Д-20 уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области. Так, благодаря работе подразделений БПЛА было установлено, что украинская армия оборудовала позиции в одной из лесопосадок. С использованием корректировки с беспилотника артиллеристы-десантники нанесли удары по целям.