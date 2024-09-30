Связанный с делом о сухпайках для МО РФ «Грязинский пищевой комбинат» прекратил работу

РИАН: предприятие, связанное с делом о сухпайках, не работает с конца июня

30 сентября 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ признано потерпевшей стороной в деле о поставке некачественных сухпайках для армии РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России АО «Грязинский пищевой комбинат» не работает с конца июня в связи с расследованием дела о поставке некачественных сухпайков для Минобороны РФ. Об этом сообщили сотрудники предприятия. «На данный момент… предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает», — заявила представительница компании. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что работа комбината приостановлена с конца июня, однако о ликвидации речи не шло. По ее словам, компания исправно выполняла свои обязанности перед Министерством обороны. Она выразила надежду на скорое возобновление работы предприятия. Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков арестован по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Ущерб, нанесенный ведомству, оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Сейчас ведется расследование против АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), который подозревается в завышении цен и поставках низкокачественной продукции. Речь идет о 9,1 миллиона таких наборов, передает «Царьград». Правоохранители также арестовали трех топ-менеджеров комбината по этому делу. На данный момент они находятся в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АО «Грязинский пищевой комбинат» не работает с конца июня в связи с расследованием дела о поставке некачественных сухпайков для Минобороны РФ. Об этом сообщили сотрудники предприятия. «На данный момент… предприятие пока не функционирует, заказы тоже не принимает», — заявила представительница компании. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что работа комбината приостановлена с конца июня, однако о ликвидации речи не шло. По ее словам, компания исправно выполняла свои обязанности перед Министерством обороны. Она выразила надежду на скорое возобновление работы предприятия. Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков арестован по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Ущерб, нанесенный ведомству, оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Сейчас ведется расследование против АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), который подозревается в завышении цен и поставках низкокачественной продукции. Речь идет о 9,1 миллиона таких наборов, передает «Царьград». Правоохранители также арестовали трех топ-менеджеров комбината по этому делу. На данный момент они находятся в СИЗО.