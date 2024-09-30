Прокуратура заставила коммунальщиков начать ремонт жилья челябинского бойца СВО

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Прокурор района вынес представление директору управляющей компании
Прокурор района вынес представление директору управляющей компании Фото:

Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Глазков вынес представление коммунальной службе об обследовании квартиры семьи участника СВО, которую затопило из-за прохудившейся крыши. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, по сведениям управляющей компании ремонт кровли уже выполнен.

«Прокурор незамедлительно внес представление директору жилищно-коммунального участка об устранении нарушений. Он поставил вопрос о детальном обследовании квартиры, определении размера и возмещения ущерба, ремонта электропроводки. По сведениям управляющей организации сейчас выполнен ремонт кровли над квартирой заявителя», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Проверка продолжается и поставлена на контроль в прокуратуре области. После сообщения о нарушении прав семьи бойца Глазков выехал в квартиру челябинцев. Там он зафиксировал наличие последствий подтопления.

«Женщина сообщила о бездействии сотрудников управляющей компании. В результате протечки крыши многоквартирного дома были подтоплены жилые помещения в квартире, повреждена электропроводка», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

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Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Глазков вынес представление коммунальной службе об обследовании квартиры семьи участника СВО, которую затопило из-за прохудившейся крыши. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, по сведениям управляющей компании ремонт кровли уже выполнен. «Прокурор незамедлительно внес представление директору жилищно-коммунального участка об устранении нарушений. Он поставил вопрос о детальном обследовании квартиры, определении размера и возмещения ущерба, ремонта электропроводки. По сведениям управляющей организации сейчас выполнен ремонт кровли над квартирой заявителя», — сообщили URA.RU в ведомстве. Проверка продолжается и поставлена на контроль в прокуратуре области. После сообщения о нарушении прав семьи бойца Глазков выехал в квартиру челябинцев. Там он зафиксировал наличие последствий подтопления. «Женщина сообщила о бездействии сотрудников управляющей компании. В результате протечки крыши многоквартирного дома были подтоплены жилые помещения в квартире, повреждена электропроводка», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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