Прокуратура заставила коммунальщиков начать ремонт жилья челябинского бойца СВО

Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Глазков вынес представление коммунальной службе об обследовании квартиры семьи участника СВО, которую затопило из-за прохудившейся крыши. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, по сведениям управляющей компании ремонт кровли уже выполнен.
«Прокурор незамедлительно внес представление директору жилищно-коммунального участка об устранении нарушений. Он поставил вопрос о детальном обследовании квартиры, определении размера и возмещения ущерба, ремонта электропроводки. По сведениям управляющей организации сейчас выполнен ремонт кровли над квартирой заявителя», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Проверка продолжается и поставлена на контроль в прокуратуре области. После сообщения о нарушении прав семьи бойца Глазков выехал в квартиру челябинцев. Там он зафиксировал наличие последствий подтопления.
«Женщина сообщила о бездействии сотрудников управляющей компании. В результате протечки крыши многоквартирного дома были подтоплены жилые помещения в квартире, повреждена электропроводка», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
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