Свердловский врач заявил, что с него и коллег собирают деньги для Курска «под угрозой увольнения»

Екатеринбургских врачей якобы вынуждают жертвовать деньги на помощь Курской области, обстреливаемой ВСУ. Недовольство сложившейся ситуацией высказал сотрудник областной больницы.
«Медиков первой областной больницы заставляют в добровольно-принудительном порядке, под угрозой увольнения, писать заявление на удержание однодневной заработной платы на помощь пострадавшим в Курске», — заявил врач. Его слова приводит портал Е1.ru.
В свердловском минздраве заявили, что сборы носят исключительно добровольный характер. URA.RU также отправило запрос в ведомство для получения комментария. Ответ ожидается.
По данным агентства, такие акции проходят не только в больницах, но и в других госучреждениях — по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Очередной этап проходит с 19-го по 30 сентября. Источник агентства бюджетной сфере поделился, что сотрудникам предложено жертвовать суточную зарплату.
Ранее URA.RU рассказывало, что отчисления совершают и региональные чиновники. В том числе сотрудники администрации Екатеринбурга.
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