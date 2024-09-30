Свердловский врач заявил, что с него и коллег собирают деньги для Курска «под угрозой увольнения»

Екатеринбургских врачей попросили пожертвовать часть зарплат на помощь Курску
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Врачей заставляют писать заявления на удержание зарплаты под угрозой увольнения (архивное фото) Фото:

Екатеринбургских врачей якобы вынуждают жертвовать деньги на помощь Курской области, обстреливаемой ВСУ. Недовольство сложившейся ситуацией высказал сотрудник областной больницы.

«Медиков первой областной больницы заставляют в добровольно-принудительном порядке, под угрозой увольнения, писать заявление на удержание однодневной заработной платы на помощь пострадавшим в Курске», — заявил врач. Его слова приводит портал Е1.ru.

В свердловском минздраве заявили, что сборы носят исключительно добровольный характер. URA.RU также отправило запрос в ведомство для получения комментария. Ответ ожидается.

По данным агентства, такие акции проходят не только в больницах, но и в других госучреждениях — по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Очередной этап проходит с 19-го по 30 сентября. Источник агентства бюджетной сфере поделился, что сотрудникам предложено жертвовать суточную зарплату.

Ранее URA.RU рассказывало, что отчисления совершают и региональные чиновники. В том числе сотрудники администрации Екатеринбурга.

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Екатеринбургских врачей якобы вынуждают жертвовать деньги на помощь Курской области, обстреливаемой ВСУ. Недовольство сложившейся ситуацией высказал сотрудник областной больницы. «Медиков первой областной больницы заставляют в добровольно-принудительном порядке, под угрозой увольнения, писать заявление на удержание однодневной заработной платы на помощь пострадавшим в Курске», — заявил врач. Его слова приводит портал Е1.ru. В свердловском минздраве заявили, что сборы носят исключительно добровольный характер. URA.RU также отправило запрос в ведомство для получения комментария. Ответ ожидается. По данным агентства, такие акции проходят не только в больницах, но и в других госучреждениях — по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Очередной этап проходит с 19-го по 30 сентября. Источник агентства бюджетной сфере поделился, что сотрудникам предложено жертвовать суточную зарплату. Ранее URA.RU рассказывало, что отчисления совершают и региональные чиновники. В том числе сотрудники администрации Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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