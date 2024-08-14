Куйвашев предложил чиновникам скинуться на помощь пострадавшим от атаки ВСУ в Курске

Свердловские власти помогут жителям пострадавшего Курска

15 августа 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Чиновники смогут перечислить любую сумму пострадавшим в Курске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственные и муниципальные служащие в Свердловской области смогут перечислить любую сумму для поддержки жителей Курской области, которые пострадали из-за атаки ВСУ. С просьбой о помощи к губернатору Евгению Куйвашеву обратился глава пострадавшего региона Алексей Смирнов, сообщает департамент информполитики региона. «В целях сохранения жизни людей требуются дополнительные материально-технические затраты, в числе которых финансовые занимают особое место. Высоко оценивая вашу отзывчивость и уже оказанную дополнительную помощь, надеюсь на продолжение поддержки. Буду благодарен за любое содействие», — говорится в сообщении. Помогают пострадавшим и чиновники Екатеринбурга. Утром 6 августа произошла попытка украинских войск прорваться на территорию Курской области, в которой было задействовано до 300 военнослужащих, 11 танков и приблизительно 20 боевых бронированных машин. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о 12 погибших среди мирных жителей из-за действий Киева. В ООН официально подтвердили смерть четырех гражданских лиц. Вся важная информация о боевых действия — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственные и муниципальные служащие в Свердловской области смогут перечислить любую сумму для поддержки жителей Курской области, которые пострадали из-за атаки ВСУ. С просьбой о помощи к губернатору Евгению Куйвашеву обратился глава пострадавшего региона Алексей Смирнов, сообщает департамент информполитики региона. «В целях сохранения жизни людей требуются дополнительные материально-технические затраты, в числе которых финансовые занимают особое место. Высоко оценивая вашу отзывчивость и уже оказанную дополнительную помощь, надеюсь на продолжение поддержки. Буду благодарен за любое содействие», — говорится в сообщении. Помогают пострадавшим и чиновники Екатеринбурга. Утром 6 августа произошла попытка украинских войск прорваться на территорию Курской области, в которой было задействовано до 300 военнослужащих, 11 танков и приблизительно 20 боевых бронированных машин. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о 12 погибших среди мирных жителей из-за действий Киева. В ООН официально подтвердили смерть четырех гражданских лиц. Вся важная информация о боевых действия — в сюжете URA.RU.