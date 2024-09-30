30 сентября 2024

Депутат ГД: в Екатеринбурге хотят снести бомбоубежища без разрешения Росимущества. Документ

Депутат Альшевских: в Екатеринбурге снесут бомбоубежища без согласия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
бомбоубежища, подземные бункера. Пермь
Речь о бомбоубежищах в границах улиц Шадринской-Блюхера Фото:

Мэрия Екатеринбурга якобы не запрашивала у Росимущества согласование на демонтаж двух бомбоубежищ, на месте которых планируют возвести жилые дома. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ от структуры. При этом в горадминистрации URA.RU опровергли сведения депутата.

Альшевских в своем telegram-канале привел комментарий директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, который ранее говорил СМИ, что согласие от Росимущества уже получено. «Мне ответили, что документ от администрации города не поступал на согласование. Интересно, какая структура говорит неправду», — написал депутат.

В пресс-службе мэрии заявили, что согласование было получено. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении URA.RU, обращение в Росимущество было отправлено еще 17 мая.

Снос бомбоубежищ намечен в окрестностях улиц Шадринской-Блюхера. На этом месте планируют возвести многоэтажки и детский сад.

Обновлено в 13:46: добавлен комментарий мэрии Екатеринбурга.

Ответ от Росимущества Альшевских
Ответ от Росимущества Альшевских
Фото:
Обращение мэрии в Росимущество
Обращение мэрии в Росимущество
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга якобы не запрашивала у Росимущества согласование на демонтаж двух бомбоубежищ, на месте которых планируют возвести жилые дома. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ от структуры. При этом в горадминистрации URA.RU опровергли сведения депутата. Альшевских в своем telegram-канале привел комментарий директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, который ранее говорил СМИ, что согласие от Росимущества уже получено. «Мне ответили, что документ от администрации города не поступал на согласование. Интересно, какая структура говорит неправду», — написал депутат. В пресс-службе мэрии заявили, что согласование было получено. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении URA.RU, обращение в Росимущество было отправлено еще 17 мая. Снос бомбоубежищ намечен в окрестностях улиц Шадринской-Блюхера. На этом месте планируют возвести многоэтажки и детский сад. Обновлено в 13:46: добавлен комментарий мэрии Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...