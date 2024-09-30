Депутат ГД: в Екатеринбурге хотят снести бомбоубежища без разрешения Росимущества. Документ

Депутат Альшевских: в Екатеринбурге снесут бомбоубежища без согласия

01 октября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Речь о бомбоубежищах в границах улиц Шадринской-Блюхера Фото: Сергей Русанов Мэрия Екатеринбурга якобы не запрашивала у Росимущества согласование на демонтаж двух бомбоубежищ, на месте которых планируют возвести жилые дома. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ от структуры. При этом в горадминистрации URA.RU опровергли сведения депутата. Альшевских в своем telegram-канале привел комментарий директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, который ранее говорил СМИ, что согласие от Росимущества уже получено. «Мне ответили, что документ от администрации города не поступал на согласование. Интересно, какая структура говорит неправду», — написал депутат. В пресс-службе мэрии заявили, что согласование было получено. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении URA.RU, обращение в Росимущество было отправлено еще 17 мая. Снос бомбоубежищ намечен в окрестностях улиц Шадринской-Блюхера. На этом месте планируют возвести многоэтажки и детский сад. Обновлено в 13:46: добавлен комментарий мэрии Екатеринбурга. Ответ от Росимущества Альшевских Фото: telegram-канал Андрея Альшевских Обращение мэрии в Росимущество Фото: предоставлено мэрией Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга якобы не запрашивала у Росимущества согласование на демонтаж двух бомбоубежищ, на месте которых планируют возвести жилые дома. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ от структуры. При этом в горадминистрации URA.RU опровергли сведения депутата. Альшевских в своем telegram-канале привел комментарий директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, который ранее говорил СМИ, что согласие от Росимущества уже получено. «Мне ответили, что документ от администрации города не поступал на согласование. Интересно, какая структура говорит неправду», — написал депутат. В пресс-службе мэрии заявили, что согласование было получено. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении URA.RU, обращение в Росимущество было отправлено еще 17 мая. Снос бомбоубежищ намечен в окрестностях улиц Шадринской-Блюхера. На этом месте планируют возвести многоэтажки и детский сад. Обновлено в 13:46: добавлен комментарий мэрии Екатеринбурга.