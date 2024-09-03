В Екатеринбурге снесут четыре дома и два бомбоубежища ради многоэтажек

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Снос дома, в котором жили Ельцины (продолжение). Екатеринбург, снос дома, экскаватор гусеничный, разрушение дома
В ближайшее время собственники квартир примут решение о вхождении в проект КРТ Фото:

В Екатеринбурге напротив Михайловского кладбища снесут четыре старых дома и два бомбоубежища. На этом месте построят многоэтажки и детский сад. Речь идет о территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского, рассказал начальник городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

«На участке общей площадью девять тысяч квадратных метров появятся многоэтажки и детский сад на минимум 100 мест. Для жителей новых домов обустроят проезды, дороги, парковки и зеленые зоны», — написал Габдрахманов. В границах площадки, которая попала под комплексное развитие территории, находятся дома 1950 года постройки и два бомбоубежища.

Площадь второго участка, который планируют внести в КРТ, составляет 3,6 тысячи «квадратов». На пересечении Базового переулка и Сибирского тракта расположен дом 1962 года постройки. На его месте появится благоустроенная территория. В ближайшее время все собственники жилья примут решение о вхождении в проект.

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В Екатеринбурге напротив Михайловского кладбища снесут четыре старых дома и два бомбоубежища. На этом месте построят многоэтажки и детский сад. Речь идет о территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского, рассказал начальник городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов. «На участке общей площадью девять тысяч квадратных метров появятся многоэтажки и детский сад на минимум 100 мест. Для жителей новых домов обустроят проезды, дороги, парковки и зеленые зоны», — написал Габдрахманов. В границах площадки, которая попала под комплексное развитие территории, находятся дома 1950 года постройки и два бомбоубежища. Площадь второго участка, который планируют внести в КРТ, составляет 3,6 тысячи «квадратов». На пересечении Базового переулка и Сибирского тракта расположен дом 1962 года постройки. На его месте появится благоустроенная территория. В ближайшее время все собственники жилья примут решение о вхождении в проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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