Песков оценил, как изменится политика НАТО при новом генсеке

Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши ожидания, что НАТО продолжит работать в том же русле, в котором и работал», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что Рютте и президент РФ Владимир Путин «ни один час» провели за столом переговоров. По словам Пескова, Нидерланды, где ранее Рютте занимал должность премьер-министра, имеют непримиримую позицию по отношению к России. Этот факт говорит о неизменности политики альянса.
В штаб-квартире НАТО 1 октября прошла церемония передачи мандата от его бывшего генсека Йенса Столтенберга. Он находился на посту главы альянса с 2014 года.
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