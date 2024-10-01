Песков оценил, как изменится политика НАТО при новом генсеке

Песков: политика НАТО при новом генсеке не изменится

01 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что НАТО не поменяет свою политику при Рютте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши ожидания, что НАТО продолжит работать в том же русле, в котором и работал», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что Рютте и президент РФ Владимир Путин «ни один час» провели за столом переговоров. По словам Пескова, Нидерланды, где ранее Рютте занимал должность премьер-министра, имеют непримиримую позицию по отношению к России. Этот факт говорит о неизменности политики альянса. В штаб-квартире НАТО 1 октября прошла церемония передачи мандата от его бывшего генсека Йенса Столтенберга. Он находился на посту главы альянса с 2014 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши ожидания, что НАТО продолжит работать в том же русле, в котором и работал», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что Рютте и президент РФ Владимир Путин «ни один час» провели за столом переговоров. По словам Пескова, Нидерланды, где ранее Рютте занимал должность премьер-министра, имеют непримиримую позицию по отношению к России. Этот факт говорит о неизменности политики альянса. В штаб-квартире НАТО 1 октября прошла церемония передачи мандата от его бывшего генсека Йенса Столтенберга. Он находился на посту главы альянса с 2014 года.