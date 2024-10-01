Песков оценил, как изменится политика НАТО при новом генсеке

Песков: политика НАТО при новом генсеке не изменится
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что НАТО не поменяет свою политику при Рютте Фото:

Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши ожидания, что НАТО продолжит работать в том же русле, в котором и работал», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что Рютте и президент РФ Владимир Путин «ни один час» провели за столом переговоров. По словам Пескова, Нидерланды, где ранее Рютте занимал должность премьер-министра, имеют непримиримую позицию по отношению к России. Этот факт говорит о неизменности политики альянса.

В штаб-квартире НАТО 1 октября прошла церемония передачи мандата от его бывшего генсека Йенса Столтенберга. Он находился на посту главы альянса с 2014 года.

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Новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши ожидания, что НАТО продолжит работать в том же русле, в котором и работал», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также отметили, что Рютте и президент РФ Владимир Путин «ни один час» провели за столом переговоров. По словам Пескова, Нидерланды, где ранее Рютте занимал должность премьер-министра, имеют непримиримую позицию по отношению к России. Этот факт говорит о неизменности политики альянса. В штаб-квартире НАТО 1 октября прошла церемония передачи мандата от его бывшего генсека Йенса Столтенберга. Он находился на посту главы альянса с 2014 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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