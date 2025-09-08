Задержки и отмены рейсов в России утром 8 сентября: обстановка в аэропортах

Ночью 8 сентября в России ограничили работу в аэропорту Калуги
Ночью 8 сентября в России ограничили работу аэропорта Калуги
Ночью 8 сентября в России ограничили работу аэропорта Калуги

Ночью 8 сентября в одном аэропорту России вводились временные ограничения. Также в воздушных гаванях по всей стране прошли задержки ряда рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 8 сентября — в материале URA.RU.

Аэропорт Калуги

Этой ночью в аэропорту Калуги вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.

Ограничения действовали с 0:29 до 5:39 мск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Аэропорт Сочи

По данным онлайн-табло, в воздушной гавани Сочи на ночь задержали рейсы в Анталью, Ереван, Ижевск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сыктывкар, Москву, Екатеринбург и Магнитогорск. Позже назначенного времени в аэропорт прибыли самолеты из Батуми, Сыктывкара, Душанбе, Новосибирска, Тель-Авива, Стамбула, Москвы, Тюмени, Ижевска, Ташкента, Еревана, Волгограда и Антальи.

Аэропорт Екатеринбурга

По данным онлайн-табло, в Кольцово ночью 8 сентября задержали лишь рейсы в Сочи и Ташкент. С опозданием прибыли самолеты из Нижнего Новгорода, Еревана, Санкт-Петербурга, Астаны, Антальи, Душанбе, Сочи, Москвы и Новосибирска.

Аэропорт Новосибирска

По данным онлайн-табло, в Толмачево ночью задержали рейсы в Сургут, Бишкек, Баку и Калининград. Также был отменен рейс Санкт-Петербург. С опозданием совершили посадку самолеты из Тюмени, Иркутска, Москвы, Калининграда, Кемерово, Якутска, Абакана, Пекина, Братска, Кызыла и Усть-Каменогорска.

Аэропорт Санкт-Петербурга

По данным онлайн-табло, в северной столице этой ночью задержали рейсы в Калининград, Москву и Душанбе. Также отменен рейс в Новосибирск. Позже назначенного времени приземлились самолеты из Тель-Авива, Сочи, Перми, Антальи, Душанбе и Оша.

Аэропорты Москвы

Внуково

По данным онлайн-табло, во Внуково ночью 8 сентября задержали вылет в Анталью, Душанбе и Шарм-эль-Шейх. С опозданием приземлились самолеты из Минска, Астаны, Тбилиси, Сочи, Бодрума, Самарканда и Ташкента.

Шереметьево

В Шереметьево за ночь задержали вылет в Калининград, Новосибирск и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени приземлились самолеты из Барнаула и Екатеринбурга.

Домодедово

По данным онлайн-табло, в Домодедово этой ночью задержали рейсы в Калининград, Анталью, Сочи, Ижевск и Баку. Отменен рейс в Анталью. С опозданием приземлились самолеты из Гянджи, Калининграда, Еревана, Антальи и Тель-Авива.

