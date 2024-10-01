В Екатеринбурге обобрали легендарного тренера, воспитавшего десятки звезд спорта

В Екатеринбурге заслуженного тренера РСФСР Федорова обобрали на 600 тысяч

01 октября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Именитый тренер-хоккеист стал жертвой аферистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге заслуженный тренер России Альберт Федоров, воспитавший десятки звездных спортсменов, стал жертвой мошенников. Они втерлись в доверие к хоккеисту под видом сотрудников «Википедии» и сняли со счета почти 600 тысяч рублей. Подробности URA.RU сообщил источник. «Тренеру позвонила неизвестная, представилась сотрудницей „Википедии“ и предложила установить на мобильнике программу онлайн-энциклопедии. Мужчина согласился и скачал. Параллельно незнакомка интересовалась его счетами — якобы для того, чтобы зачислять на них деньги за пользование программой. Спортсмену это показалось подозрительным, он прекратил разговор и удалил программу. Однако она появилась вновь и начала работать автономно в фоновом режиме», — рассказал собеседник агентства. Мужчина съездил в отделение банка, где хранил накопления. Там ему заявили, что имелись подозрительные попытки снять деньги. Тренер поменял пароль, однако спустя несколько время обнаружил, что с его счета были списаны 598 тысяч рублей. 87-летний пенсионер написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Альберт Федоров — советский хоккеист, нападающий, заслуженный тренер РСФСР. Он воспитал десятки звезд спорта, среди которых чемпионы Европы, мира и чемпион Олимпийских игр (Илья Бякин). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В данное время спортсмен является главным тренером команды УрФУ в Студенческой хоккейной лиге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заслуженный тренер России Альберт Федоров, воспитавший десятки звездных спортсменов, стал жертвой мошенников. Они втерлись в доверие к хоккеисту под видом сотрудников «Википедии» и сняли со счета почти 600 тысяч рублей. Подробности URA.RU сообщил источник. «Тренеру позвонила неизвестная, представилась сотрудницей „Википедии“ и предложила установить на мобильнике программу онлайн-энциклопедии. Мужчина согласился и скачал. Параллельно незнакомка интересовалась его счетами — якобы для того, чтобы зачислять на них деньги за пользование программой. Спортсмену это показалось подозрительным, он прекратил разговор и удалил программу. Однако она появилась вновь и начала работать автономно в фоновом режиме», — рассказал собеседник агентства. Мужчина съездил в отделение банка, где хранил накопления. Там ему заявили, что имелись подозрительные попытки снять деньги. Тренер поменял пароль, однако спустя несколько время обнаружил, что с его счета были списаны 598 тысяч рублей. 87-летний пенсионер написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Альберт Федоров — советский хоккеист, нападающий, заслуженный тренер РСФСР. Он воспитал десятки звезд спорта, среди которых чемпионы Европы, мира и чемпион Олимпийских игр (Илья Бякин). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В данное время спортсмен является главным тренером команды УрФУ в Студенческой хоккейной лиге.