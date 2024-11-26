Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без электричества

В районе нескольких домов проводят плановый ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге утром 26 ноября жители нескольких домов на Уралмаше остались без света. На улице перестали работать светофоры. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В квартирах, расположенных в домах по улице Восстания и Ильича, нет света, также не работают светофоры возле домов», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ближе к центру города электричество работает бесперебойно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Россети Урал». Там пояснили, что по данным адресам энергетики проводят ремонтные работы в распределительной сети, о которых жители были предупреждены. Завершение работ запланировано до 16:00.