Запущен слух про отставку мэра Нижнего Тагила, след ведет к скандальной пиарщице и иноагенту

Посты в telegram-каналах про отставку главы Тагила Пинаева опровергнуты

26 ноября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев возглавляет Нижний Тагил с 2018 года Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев неожиданно столкнулся с информационной атакой: по анонимным telegram-каналам прошел слух о якобы готовящейся его отставке. Источник URA.RU, знакомый с кадровыми планами руководства региона, заявил, что никакого отношения к действительно публикации не имеют. А подтвердивший его слова другой собеседник агентства озвучил две (не взаимоисключающие) версии происходящего. Утром 26 ноября анонимный telegram-канал «Уралинфозавод» опубликовал пост о том, что госкорпорация «Ростех» контролирующая «Уралвагонзавод», может «предложить собственного кандидата на пост мэра Нижнего Тагила». «Нынешний градоначальник Владислав Пинаев может в обозримой перспективе расстаться с занимаемой должностью (пойдя на повышение, например, в областное правительство)», — сказано в публикации. Сообщение репостнул telegram-канал «ЕЖ», который прежде — до признания Минюстом РФ иноагентским ресурсом — назывался Brief*. А следом информацию у себя разместил telegram-канал «РазведПолет», собравший на этом целых 30 просмотров. На искусственность информационной волны указывает деталь. По данным URA.RU, автором «Уралинфозавода» является признанная иноагентом журналистка Екатерина Винокурова. До того как Brief признали иноагентом, она работала там заместителем редактора. Причем Brief — уже второе место работы Винокуровой, получившее иноагентский статус после ее прихода. До этого был ярославский новостной сайт «Ярновости»**, закрывшийся в июне 2023-го после решения Минюста о признании иноагентом. Один из собеседников URA.RU, объясняя публикации про Пинаева, обратился именно к испорченной репутации Винокуровой, ее якобы склонности к распространению непроверенной информации под видом инсайдерских данных. «Пост про Пинаева — еще один пример. Никаких разговоров о смене им места работы нет, спокойно продолжает трудиться, находясь в „зеленой" зоне свердловских мэров», — заверил источник агентства. Некоторое время Винокурова проработала в интернет-газете «Знак», закрывшейся в марте 2022-го из-за начала спецоперации РФ на Украине. Она принадлежала пиарщице Аксане Пановой, консультирующей губернатора Евгения Куйвашева. И бенефициаром «Уралинфозавода» называют именно ее. Другой источник URA.RU убежден, что Панова сейчас пытается доказать свою необходимость и показать принимающим решения госслужащим, как быстро она умеет развивать telegram-каналы. А происходит это на фоне борьбы вокруг создания автономной некоммерческой организации с бюджетом под полмиллиарда рублей, которая будет заниматься крупнейшими развлекательными мероприятиями в регионе. О планах Пановой стать фронтменом этой структуры URA.RU сообщило в октябре. Решение с тех пор подвисло. А третий знакомый с ситуацией собеседник URA.RU обратил внимание, что тагильский друг Пановой Егор Бычков — директор местного новостного агентства «Между строк» — ассоциируется с одной из городских финансово-промышленных групп. Впрочем, принято считать, что со всеми ФПГ у Пинаева отношения давно выстроены. Получить комментарий о ситуации у самого Пинаева к моменту публикации не удалось. В приемной мэрии корреспонденту заявили, что Пинаев проводит выездные совещания по вопросам городского хозяйства. * признан иноагентом в России ** признан иноагентом в России

