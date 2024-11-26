Силовики закроют движение по центру Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ закроют проезд по проспекту Ленина 2 декабря

26 ноября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Движение ограничат на час (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 2 декабря закроют проезд по нечетной стороне проспекта Ленина на время церемонии торжественного возложения цветов к памятнику маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Сотрудники Госавтоинспекции готовы к оперативному закрытию нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Бажова до Луначарского) в период с 10:45 до 11:45 2 декабря. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну», — следует из сообщения. Власти призвали автомобилистов заранее продумать маршрут. «Просим горожан отнестись к важному событию с пониманием», — отметили в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 2 декабря закроют проезд по нечетной стороне проспекта Ленина на время церемонии торжественного возложения цветов к памятнику маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Сотрудники Госавтоинспекции готовы к оперативному закрытию нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Бажова до Луначарского) в период с 10:45 до 11:45 2 декабря. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну», — следует из сообщения. Власти призвали автомобилистов заранее продумать маршрут. «Просим горожан отнестись к важному событию с пониманием», — отметили в мэрии.