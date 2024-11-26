Силовики закроют движение по центру Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ закроют проезд по проспекту Ленина 2 декабря
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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, гибдд, перекрытие движения, сотрудники дпс, автоинспекция
Движение ограничат на час (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 2 декабря закроют проезд по нечетной стороне проспекта Ленина на время церемонии торжественного возложения цветов к памятнику маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сотрудники Госавтоинспекции готовы к оперативному закрытию нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Бажова до Луначарского) в период с 10:45 до 11:45 2 декабря. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну», — следует из сообщения.

Власти призвали автомобилистов заранее продумать маршрут. «Просим горожан отнестись к важному событию с пониманием», — отметили в мэрии.

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В Екатеринбурге утром 2 декабря закроют проезд по нечетной стороне проспекта Ленина на время церемонии торжественного возложения цветов к памятнику маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Сотрудники Госавтоинспекции готовы к оперативному закрытию нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Бажова до Луначарского) в период с 10:45 до 11:45 2 декабря. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну», — следует из сообщения. Власти призвали автомобилистов заранее продумать маршрут. «Просим горожан отнестись к важному событию с пониманием», — отметили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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