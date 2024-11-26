Силовики закроют движение по центру Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 2 декабря закроют проезд по нечетной стороне проспекта Ленина на время церемонии торжественного возложения цветов к памятнику маршалу СССР Георгию Жукову. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Сотрудники Госавтоинспекции готовы к оперативному закрытию нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Бажова до Луначарского) в период с 10:45 до 11:45 2 декабря. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну», — следует из сообщения.
Власти призвали автомобилистов заранее продумать маршрут. «Просим горожан отнестись к важному событию с пониманием», — отметили в мэрии.
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