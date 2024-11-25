В Екатеринбурге утром 26 ноября горожане выстроились в огромную очередь возле КРК «Уралец» ради покупки билетов на хоккейный матч «Автомобилиста» и «Трактора». Болельщикам пришлось занимать места в очереди из-за неработающего сайта, рассказал URA.RU читатель.
«Возле касс „Уральца“ снова огромные очереди — вернули 2007-й», — сказал собеседник агентства. По его словам, сайт, на котором обычно приобретают билеты, перестал работать с самого раннего утра. Игра двух уральских команд состоится 30 ноября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Автомобилиста». На момент публикации ответ не поступил.
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