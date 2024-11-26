Депутаты Екатеринбурга просят Куйвашева возродить важную программу

Депутаты Екатеринбурга просят возродить программу «Спорт в каждый двор»

Алексей Вихарев выделяет на ремонт спортплощадок и собственные деньги Фото: Дмитрий Иванов

Фракция «Единой России» в гордуме Екатеринбурга написала обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой возобновить финансирование программы «Спорт в каждый двор». За два года по ней восстановили десятки катков, кортов и других объектов, но теперь развитие сферы под вопросом. Суть обращения раскрыл глава фракции ЕР Алексей Вихарев.

«С 2021 по 2023 года благодаря этой программе в нашем городе восстановили более 50 спортивных сооружений, тысячи ребят и их семей получили возможность заниматься спортом бесплатно прямо во дворах своих домов. Программа получила много положительных отзывов на Всероссийских конкурсах. Но, к сожалению, с 2024 года финансирование из областного бюджета было прекращено. Денег в городском бюджете на эти цели почти нет», — написал Вихарев у себя в соцсетях. И попросил Куйвашева вернуться в 2025 году к практике софинансирования ремонтов спортивных площадок.

В этом году по программе «Спорт в каждый двор» в Екатеринбурге обновили девять придомовых спортивных кортов. Депутаты предполагают, что без участия областного бюджета в следующем году удастся отремонтировать гораздо меньше спортивных площадок. Алексей Вихарев и сам регулярно выделяет собственные средства на ремонт дворовых площадок и установку новых детских комплексов. В этом году он помог обновить три двора в Екатеринбурге.