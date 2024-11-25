Встреча полпреда Жоги со спасателями прошла не по плану — и дала ему новых знакомых

Полпред Жога посетил Дом добровольца в Екатеринбурге

25 ноября 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Артем Жога и сам не любит, когда все идет по протоколу Фото: Размик Закарян © URA.RU Визит нового уральского полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги к спасателям-добровольцам в Екатеринбурге прошел не так, как планировалось изначально. Из-за затянувшейся презентации у Жоги, который обычно сам удивляет окружение экспромтами, почти не осталось времени на общение с волонтерами. Свидетелем встречи в Доме добровольца на базе областного медколледжа был корреспондент URA.RU. Эта локация в графике Жоги, который продолжает активно знакомиться с вверенной ему территорией, оказалась неслучайно. В Доме добровольца находится Всероссийский студенческий корпус спасателей, которые оперативно включаются в работу в случае ЧП (как, например, было с масштабными лесными пожарами в Свердловской области в 2023-м), а также штаб общероссийской акции «Мы вместе» — один из самых эффективных в России. Освоиться с уральским климатом Жога с командой пока не успел Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы Жога оценил масштаб, во дворе колледжа развернули экспозицию спецтехники и оборудования, которые используют спасатели: вездеход, цифровой информационный стенд, выставляемый на трассах в гололед и при других неблагоприятных условиях, мобильный пункт, обогреваемый шатер. Полпред в свойственной ему манере активно всем интересовался, а что-то порывался даже потестировать. Но не смог — сковывал легкий, не по уральской погоде, жакет-пальто («Не в том [я] виде»). Хотя утеплился даже его постоянный спутник на публичных мероприятиях, заместитель Сергей Рындин — как и шеф, приехавший из другого региона, и привыкший к теплой зиме. Но мерзли недолго — вторая часть экскурсии прошла в здании. Здесь Жогу познакомили с историей Дома добровольца. Она тянется с 2014 года, когда Свердловская область начала принимать первых переселенцев с Донбасса и возить гуманитарные грузы. Сейчас здесь не только принимают гумпомощь от свердловчан для жителей Курска, но и проводят обучающие курсы. В том числе по беспилотникам. «Кто на FPV-дронах учится, кто на „мавиках“ — они до сих пор используются в зоне СВО активнее всего», — рассказывал Жоге инструктор центра спецподготовки «Каскад» Дмитрий Норкин. «На FPV-то обучение больше времени занимает», — включился полпред. И обратился к студентам: пусть знания пригодятся только в учебных классах и на тренировках (то же самое Жога говорил недавно школьникам из Первоуральска). Еще одно направление обучения — тактическая медицина. В одном из классов разложили весь тематический арсенал, и Жога, войдя туда, встретил с десяток студентов, ритмично пыхтящих над манекенами. «Молодцы, мальчишки и девчонки. Думал, манекен встанет и пойдет…» — оценил усилия курсантов полпред. Показали ему и помещение, где волонтеры плетут маскировочные сети и делают окопные свечи, а также кабинет психолога. Напоследок — общение с добровольцами в актовом зале, которое оказалось короче, чем планировалось. Навыками студентов-медиков Жога был впечатлен Фото: Размик Закарян © URA.RU Презентация шла дольше запланированного, отдельные чиновники нервничали. «Она по программе должна была пройти быстрее, а основное время у Жоги ушло бы на сессию вопрос — ответ. Поскольку у него есть запрос на общение с людьми», — сетовал корреспонденту один из участников. Тем временем Жоге рассказывали, как спасатели ездили в Запорожскую область и помогали эвакуироваться местным жителям после подрыва Каховской ГРЭС, возили гуманитарку в Мариуполь, восстанавливали Волноваху. Полпред, хорошо знающий эту местность, предложил добровольцам снова туда отправиться — посмотреть, как изменился город за последний год. Политический вице-губернатор Олег Чемезов добавил, что к Новому году подарки повезут в Тельманово (ДНР) — подшефную территорию Свердловской области. Часто там бывает и глава регионального минздрава Андрей Карлов. Местные якобы даже знают его по имени-отчеству и часто обращаются за советами. В Доме добровольца он тоже был, но с Жогой не коммуницировал — вокруг полпреда и так была большая свита. Волонтеры успели задать Жоге только два вопроса. Первый — от главы молодежного парламента при Госдуме, начальника департамента мэрии Екатеринбурга по молодежной политике Артема Николаева. Его интересовала поддержка волонтеров. «Вы делайте представления, а мы будем награждать», — согласился Жога. А второй вопрос был о расширении программы форума добровольцев, который впервые прошел в Екатеринбурге по инициативе Жоги в начале ноября. «Набросайте концепцию, что нужно, мы обсудим. Этот форум проходил в пробном формате, второй пройдет в конце января-начале февраля», — анонсировал полпред. Провожал Жогу Чемезов — в компании депутата свердловского заксобрания Виктора Бабенко. Как-то без особого шума тот получил статус руководителя ассоциации ветеранов СВО, и к этой регалии будто еще не привык. За спиной обсуждали, что по-хорошему бы представить Жоге и Евгения Дайнеса — члена областной Общественной палаты, которого называют любимчиком губернатора Евгения Куйвашева. Считается, что в какой-то момент глава региона заметил результаты его волонтерской работы на подшефных территориях в ДНР и ЛНР, и оценил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит нового уральского полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги к спасателям-добровольцам в Екатеринбурге прошел не так, как планировалось изначально. Из-за затянувшейся презентации у Жоги, который обычно сам удивляет окружение экспромтами, почти не осталось времени на общение с волонтерами. Свидетелем встречи в Доме добровольца на базе областного медколледжа был корреспондент URA.RU. Эта локация в графике Жоги, который продолжает активно знакомиться с вверенной ему территорией, оказалась неслучайно. В Доме добровольца находится Всероссийский студенческий корпус спасателей, которые оперативно включаются в работу в случае ЧП (как, например, было с масштабными лесными пожарами в Свердловской области в 2023-м), а также штаб общероссийской акции «Мы вместе» — один из самых эффективных в России. Чтобы Жога оценил масштаб, во дворе колледжа развернули экспозицию спецтехники и оборудования, которые используют спасатели: вездеход, цифровой информационный стенд, выставляемый на трассах в гололед и при других неблагоприятных условиях, мобильный пункт, обогреваемый шатер. Полпред в свойственной ему манере активно всем интересовался, а что-то порывался даже потестировать. Но не смог — сковывал легкий, не по уральской погоде, жакет-пальто («Не в том [я] виде»). Хотя утеплился даже его постоянный спутник на публичных мероприятиях, заместитель Сергей Рындин — как и шеф, приехавший из другого региона, и привыкший к теплой зиме. Но мерзли недолго — вторая часть экскурсии прошла в здании. Здесь Жогу познакомили с историей Дома добровольца. Она тянется с 2014 года, когда Свердловская область начала принимать первых переселенцев с Донбасса и возить гуманитарные грузы. Сейчас здесь не только принимают гумпомощь от свердловчан для жителей Курска, но и проводят обучающие курсы. В том числе по беспилотникам. «Кто на FPV-дронах учится, кто на „мавиках“ — они до сих пор используются в зоне СВО активнее всего», — рассказывал Жоге инструктор центра спецподготовки «Каскад» Дмитрий Норкин. «На FPV-то обучение больше времени занимает», — включился полпред. И обратился к студентам: пусть знания пригодятся только в учебных классах и на тренировках (то же самое Жога говорил недавно школьникам из Первоуральска). Еще одно направление обучения — тактическая медицина. В одном из классов разложили весь тематический арсенал, и Жога, войдя туда, встретил с десяток студентов, ритмично пыхтящих над манекенами. «Молодцы, мальчишки и девчонки. Думал, манекен встанет и пойдет…» — оценил усилия курсантов полпред. Показали ему и помещение, где волонтеры плетут маскировочные сети и делают окопные свечи, а также кабинет психолога. Напоследок — общение с добровольцами в актовом зале, которое оказалось короче, чем планировалось. Презентация шла дольше запланированного, отдельные чиновники нервничали. «Она по программе должна была пройти быстрее, а основное время у Жоги ушло бы на сессию вопрос — ответ. Поскольку у него есть запрос на общение с людьми», — сетовал корреспонденту один из участников. Тем временем Жоге рассказывали, как спасатели ездили в Запорожскую область и помогали эвакуироваться местным жителям после подрыва Каховской ГРЭС, возили гуманитарку в Мариуполь, восстанавливали Волноваху. Полпред, хорошо знающий эту местность, предложил добровольцам снова туда отправиться — посмотреть, как изменился город за последний год. Политический вице-губернатор Олег Чемезов добавил, что к Новому году подарки повезут в Тельманово (ДНР) — подшефную территорию Свердловской области. Часто там бывает и глава регионального минздрава Андрей Карлов. Местные якобы даже знают его по имени-отчеству и часто обращаются за советами. В Доме добровольца он тоже был, но с Жогой не коммуницировал — вокруг полпреда и так была большая свита. Волонтеры успели задать Жоге только два вопроса. Первый — от главы молодежного парламента при Госдуме, начальника департамента мэрии Екатеринбурга по молодежной политике Артема Николаева. Его интересовала поддержка волонтеров. «Вы делайте представления, а мы будем награждать», — согласился Жога. А второй вопрос был о расширении программы форума добровольцев, который впервые прошел в Екатеринбурге по инициативе Жоги в начале ноября. «Набросайте концепцию, что нужно, мы обсудим. Этот форум проходил в пробном формате, второй пройдет в конце января-начале февраля», — анонсировал полпред. Провожал Жогу Чемезов — в компании депутата свердловского заксобрания Виктора Бабенко. Как-то без особого шума тот получил статус руководителя ассоциации ветеранов СВО, и к этой регалии будто еще не привык. За спиной обсуждали, что по-хорошему бы представить Жоге и Евгения Дайнеса — члена областной Общественной палаты, которого называют любимчиком губернатора Евгения Куйвашева. Считается, что в какой-то момент глава региона заметил результаты его волонтерской работы на подшефных территориях в ДНР и ЛНР, и оценил.