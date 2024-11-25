25 ноября 2024

В Екатеринбурге встали трамваи

На Уралмаше и в центре Екатеринбурга перестали ходить трамваи
© Служба новостей «URA.RU»
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Сход с рельсов трамвая обошелся без пострадавших (архивное фото)
Сход с рельсов трамвая обошелся без пострадавших (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвайный вагон маршрута №8 на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей (жилой район Уралмаш). Также из-за неисправного генератора в трамвае №1 задержано движение по улице Радищева в сторону 8 Марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На перекрестке Донбасской — Машиностроителей трамвайный вагон, следовавший по восьмому маршруту, сошел с рельсов обеими тележками. В результате задержано движение трамваев №6, 8, 19 и 23 в сторону остановки „Машиностроителей“», — говорится в сообщении.

Сход с рельсов обошелся без пострадавших. На место прибыли аварийные службы.

Кроме того, задержано движение трамваев №1, 3, 10, 15, 17 по улице Радищева в сторону 8 Марта из-за вагона, следовавшего первым маршрутом. Причиной стал неисправный генератор.

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В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвайный вагон маршрута №8 на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей (жилой район Уралмаш). Также из-за неисправного генератора в трамвае №1 задержано движение по улице Радищева в сторону 8 Марта, сообщили в пресс-службе администрации города. «На перекрестке Донбасской — Машиностроителей трамвайный вагон, следовавший по восьмому маршруту, сошел с рельсов обеими тележками. В результате задержано движение трамваев №6, 8, 19 и 23 в сторону остановки „Машиностроителей“», — говорится в сообщении. Сход с рельсов обошелся без пострадавших. На место прибыли аварийные службы. Кроме того, задержано движение трамваев №1, 3, 10, 15, 17 по улице Радищева в сторону 8 Марта из-за вагона, следовавшего первым маршрутом. Причиной стал неисправный генератор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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