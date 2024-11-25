Рядовой из Березовского (Свердловская область) Павел Шпаньков погиб при выполнении боевых задач в Украинске Донецкой Народной Республики (ДНР). До СВО он был поваром и успел обучить кулинарии своего сына. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«К большому горю, наш земляк героически погиб 15 октября при выполнении боевых задач на территории города Украинска ДНР. Павел Шпаньков — коренной березовчанин. В 2006 году окончил школу № 2, затем Первоуральский политехникум, получив профессию повара, много лет работал в этой сфере. Где бы он ни находился: дома, на работе, в саду, на отдыхе, даже во время прохождения военной службы, готовил и угощал всех. Научил готовить и своего сына», — написал Писцов в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что Артем — сын Шпанькова, помогал отцу печь торты, стряпать пиццу и готовить карбонару. Помимо него у военного остались жена и дочь Арина. В браке Павел Шпаньков был с 2009 года. На СВО погибший повар взял позывной «Слон».
Прощание с Павлом Шпаньковым состоится 26 ноября. Сначала в 11:00 пройдет траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 12:00 будет отпевание и захоронение в родовом секторе Северного кладбища. А через час — в 13:00 состоится поминальный обед в кафе «Молодежное» (Березовский, ул. Маяковского,2).
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