25 ноября 2024

В посылке екатеринбуржца из Венгрии обнаружили открытки фашистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный почтовый пост при "Аэропорте "Кольцово". Екатеринбург, почта, посылки
На получателя посылки завели административное дело (архивное фото) Фото:

Таможенники обнаружили в посылке, адресованной из Венгрии екатеринбуржцу, открытки с нацистской символикой. Там содержались четыре почтовые карточки с изображениями свастики и «имперского орла», рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Получатель заказал открытки на венгерском сайте для коллекционеров. Запрещенную немецкую символику не рассмотрел, так как изображение было очень мелким, но вину признал полностью», — следует из сообщения.

На мужчину уже завели административное дело. Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов пояснил, что подобные посылки запрещены, так как могут причинить вред политическим или экономическим интересам государств.

Фото:

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Таможенники обнаружили в посылке, адресованной из Венгрии екатеринбуржцу, открытки с нацистской символикой. Там содержались четыре почтовые карточки с изображениями свастики и «имперского орла», рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Получатель заказал открытки на венгерском сайте для коллекционеров. Запрещенную немецкую символику не рассмотрел, так как изображение было очень мелким, но вину признал полностью», — следует из сообщения. На мужчину уже завели административное дело. Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов пояснил, что подобные посылки запрещены, так как могут причинить вред политическим или экономическим интересам государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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