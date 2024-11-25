Таможенники обнаружили в посылке, адресованной из Венгрии екатеринбуржцу, открытки с нацистской символикой. Там содержались четыре почтовые карточки с изображениями свастики и «имперского орла», рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Получатель заказал открытки на венгерском сайте для коллекционеров. Запрещенную немецкую символику не рассмотрел, так как изображение было очень мелким, но вину признал полностью», — следует из сообщения.
На мужчину уже завели административное дело. Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов пояснил, что подобные посылки запрещены, так как могут причинить вред политическим или экономическим интересам государств.
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